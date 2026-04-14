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O que significa o bloqueio naval dos EUA ao Irão para o fluxo de petróleo?

14 abr, 2026 - 09:05 • Olímpia Mairos , com Reuters

Bloqueio no Estreito de Ormuz ameaça exportações iranianas e pode agravar tensão nos mercados globais de energia.

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O bloqueio naval anunciado pelos Estados Unidos aos portos do Irão representa uma nova escalada num dos pontos mais sensíveis do comércio energético global. Ao visar o tráfego marítimo ligado ao petróleo iraniano, a medida ameaça interromper milhões de barris diários que abastecem sobretudo os mercados asiáticos, aumentando os riscos de tensão nos preços e de perturbação nas cadeias de abastecimento.

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Num contexto em que o Estreito de Ormuz já se encontra sob forte pressão, importa perceber o que está em causa e quais podem ser as consequências para o fluxo global de petróleo.

O que foi anunciado?

Após o fracasso das negociações entre Estados Unidos e Irão em Islamabad, o Presidente Donald Trump declarou que a Marinha norte-americana iria iniciar o bloqueio de navios ligados a portos iranianos. A medida incide sobretudo sobre o acesso ao Estreito de Ormuz, uma das rotas energéticas mais importantes do mundo.

Segundo o Comando Central dos EUA, embarcações não autorizadas poderão ser intercetadas, desviadas ou mesmo capturadas. Ainda assim, Washington afirma que pretende manter a circulação de navios com destino a portos não iranianos.

O que está em causa para o mercado petrolífero?

O bloqueio pode retirar do mercado global cerca de dois milhões de barris de petróleo por dia provenientes do Irão, reduzindo a oferta numa altura já marcada por tensão geopolítica.

Dados recentes indicam que o Irão exportava perto de 1,7 a 1,8 milhões de barris diários. No entanto, existe um amortecedor temporário: mais de 180 milhões de barris já carregados em navios ou armazenados no mar, sobretudo ao largo da Ásia, que poderão atenuar o impacto imediato.

O trânsito no Golfo está totalmente parado?

O tráfego marítimo no Estreito de Ormuz tem estado fortemente condicionado desde o início do conflito, com poucos navios a atravessarem a zona.

Apesar de um cessar-fogo temporário anunciado a 7 de abril, a circulação continua reduzida. Alguns petroleiros começaram recentemente a atravessar o estreito, mas muitos evitam a zona por razões de segurança, enquanto outros permanecem ancorados à espera de condições mais estáveis.

Outros produtores do Golfo são afetados?

Sim. Embora o bloqueio vise o Irão, a instabilidade afeta toda a região do Golfo. Países como Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Iraque dependem da mesma rota marítima para exportar petróleo.

Com centenas de petroleiros retidos ou atrasados, há riscos de disrupção logística que podem pressionar ainda mais os preços globais.

Quem são os principais importadores afetados?

A Ásia é a região mais exposta. Antes do conflito, grande parte do petróleo iraniano era exportada para a China, o maior importador mundial.

Outros países, como a Índia, também tinham retomado compras após flexibilizações nas sanções. Qualquer interrupção prolongada poderá obrigar estes países a procurar fornecedores alternativos, potencialmente mais caros.

Qual é o impacto global esperado?

O Estreito de Ormuz é responsável por cerca de 20% do transporte mundial de petróleo e gás. Qualquer bloqueio ou limitação na região tem efeitos diretos nos preços da energia e na estabilidade dos mercados.

Se o bloqueio persistir, é provável que haja subida dos preços do petróleo, maior volatilidade e pressão adicional sobre economias dependentes de importações energéticas.

O que disse a China sobre o bloqueio?

A China classificou o bloqueio naval dos Estados Unidos aos portos do Irão como uma medida “perigosa e irresponsável”.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Guo Jiakun, alertou esta terça-feira que esta decisão pode agravar significativamente as tensões numa região já instável.

Porque considera Pequim que a situação pode piorar?

Segundo Pequim, o bloqueio surge numa altura em que existe um cessar-fogo frágil. Ao reforçar a presença militar e restringir o tráfego marítimo, Washington arrisca minar esse entendimento temporário e intensificar o conflito.

A China teme ainda impactos diretos na segurança da navegação, sobretudo no Estreito de Ormuz, uma rota vital para o comércio global de energia.

Que apelo deixa a China às partes envolvidas?

A China defende que todas as partes devem respeitar o cessar-fogo e regressar ao diálogo. Pequim apela a esforços concretos para reduzir a tensão e retomar as negociações de paz.

Além disso, sublinha a importância de restabelecer rapidamente a circulação normal de navios no Estreito de Ormuz, essencial para a estabilidade dos mercados internacionais.

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