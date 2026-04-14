OpenAI lança novo modelo. GPT-5.4-Cyber é para especialistas e uso restrito

A OpenAI revelou uma nova variante do seu modelo GPT-5.4, designada GPT-5.4-Cyber, concebida especificamente para aplicações de cibersegurança. O sistema não será disponibilizado ao público em geral e destina-se a um grupo restrito de utilizadores.

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Segundo a empresa, esta nova versão foi criada para preparar o caminho para modelos mais avançados previstos ainda para este ano.

O GPT-5.4-Cyber permite maior flexibilidade em tarefas relacionadas com segurança informática. A OpenAI indica que o modelo reduz limitações habitualmente impostas, facilitando o trabalho de profissionais da área.

Entre as funcionalidades destacadas está a capacidade de engenharia reversa de binários, que permite analisar software compilado sem acesso ao código-fonte. Esta ferramenta pode ser utilizada para identificar malware, vulnerabilidades e avaliar a robustez de sistemas.

Devido ao potencial destas funcionalidades, o acesso ao modelo está restrito a utilizadores de nível elevado que aceitem colaborar com a OpenAI na validação da sua identidade como especialistas em cibersegurança.

A empresa refere que a disponibilização será feita de forma faseada e controlada, abrangendo fornecedores de segurança, organizações e investigadores previamente avaliados.