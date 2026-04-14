Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 14 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Pedro Sánchez pede maior envolvimento de Pequim na cena internacional

14 abr, 2026 - 07:55 • João Cunha com Redação e agências

"A China faz muito, e saudamos isso, mas pode fazer mais", disse o chefe do Governo espanhol, em Pequim.

A+ / A-

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, acusa Israel de estar a violar a legalidade internacional e apela à China para que reforce o seu papel no sistema multilateral.´

"Espanha tem uma posição coerente em matéria de politica externa. Ninguém deve ofender-se com ela, muito pelo contrário. Respeitar o direito internacional, onde não prospere a lei do mais forte", declarou Sánchez, esta terça-feira, em Pequim, depois de um encontro com o Presidente chinês, Xi Jinping.

"Aqueles que lançam a voz contra aqueles governos que violam o direito internacional vêem-se, contraditória e paradoxalmente, ameaçados por esses países", disse, ainda, o chefe do Governo de Madrid.

O líder espanhol pediu à China para reforçar o seu papel no sistema multilateral, defendendo maior pressão para o cumprimento do direito internacional e o fim de conflitos como os do Médio Oriente ou da Ucrânia.

Pedro Sánchez fez estas declarações na Universidade Tsinghua, em Pequim, no arranque da visita oficial ao país, sublinhando que sem a cooperação das grandes potências não será possível alcançar um sistema multilateral equilibrado.

"A China faz muito, e saudamos isso, mas pode fazer mais, exigindo, como tem feito, que o direito internacional seja respeitado e que cessem conflitos como os do Irão, Líbano, Cisjordânia ou Ucrânia", afirmou.

O chefe do Executivo espanhol insistiu que "o direito internacional é a base de tudo" e apelou a um maior envolvimento de Pequim para promover a estabilidade global.

Sánchez pede abertura da China

No plano económico, Sánchez pediu que a China "se abra" para evitar que a Europa "tenha de se fechar", defendendo a necessidade de corrigir o atual défice comercial entre Madrid e Pequim.

Segundo o líder espanhol, este desequilíbrio, que aumentou 18% no ano passado, é "insustentável" a médio prazo devido aos "movimentos isolacionistas e aos agravamentos sociais que provoca".

A visita de Sánchez decorre num contexto marcado por tensões geopolíticas e comerciais, incluindo a guerra no Irão, e pelo interesse de Espanha em reforçar a cooperação económica e tecnológica com a China.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 14 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Não sou político, falo do Evangelho”. Papa diz que não debate com Trump

“Não sou político, falo do Evangelho”. Papa diz que não debate com Trump

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

Astronautas da Artemis II regressam à Terra

Astronautas da Artemis II regressam à Terra

Augusto Fraga já tinha o final de "Rabo de Peixe" em mente

Augusto Fraga já tinha o final de "Rabo de Peixe" em m(...)

Jerusalém. Locais sagrados reabrem após 40 dias fechados

Jerusalém. Locais sagrados reabrem após 40 dias fechad(...)