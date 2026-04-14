Polícia francesa impedida de entrar no Eliseu durante operação anticorrupção

A procuradoria financeira francesa realizou esta terça-feira buscas em várias moradas no âmbito de uma investigação por favorecimento, conflito de interesses, corrupção e tráfico de influências.

As diligências incluíram residências e escritórios, sem que as autoridades tenham divulgado mais pormenores sobre os locais visados.

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Quando os inspetores tentaram aceder ao palácio do Eliseu, foram impedidos de entrar. A presidência francesa confirmou a presença dos investigadores e indicou que as informações sobre colaboradores do palácio, desde que não relacionadas com a atividade do presidente, poderiam ser fornecidas mediante pedido formal.

A investigação, conduzida pela procuradoria nacional financeira, foca-se na atribuição de determinados contratos públicos, incluindo os relacionados com a organização de cerimónias de Estado no Panteão, o mausoléu no centro de Paris onde repousam algumas das figuras mais emblemáticas da história francesa.