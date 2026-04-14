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Rajadas de vento provocam duas mortes no sul de Itália
14 abr, 2026 - 00:18 • Redação
Rajadas intensas de vento causaram duas mortes no sul de Itália. Menina e trabalhador foram atingidos por estruturas derrubadas.
Uma menina de 12 anos e um trabalhador da construção civil morreram esta segunda-feira no sul de Itália, na sequência de incidentes provocados por fortes rajadas de vento que atingiram a região de Puglia.
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Segundo a agência italiana ANSA, a criança morreu em Bisceglie, a norte de Bari, depois de ter sido atingida por uma árvore que caiu devido à intensidade do vento.
O acidente ocorreu durante a tarde, numa zona costeira do Adriático, onde as condições meteorológicas se agravaram ao longo do dia.
Durante a manhã, em Taranto, um operário da construção civil morreu enquanto realizava trabalhos de manutenção em postes de iluminação.
De acordo com a mesma fonte, o trabalhador foi atingido por um poste que se desprendeu, alegadamente devido à força do vento, enquanto estava suspenso por uma grua.
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