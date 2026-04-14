Trump volta a criticar Leão XIV e Meloni: "Pensei que fosse corajosa, mas enganei-me"

Donald Trump voltou esta terça-feira a carregar nas críticas ao Papa Leão XIV, considerando que o Santo Padre "não faz ideia do que se está a passar no Irão".

"Não compreende e não devia falar sobre a guerra, porque não faz ideia do que está a acontecer. Não compreende que 42 mil manifestantes foram mortos no Irão no mês passado", afirmou o presidente dos Estados Unidos em entrevista ao Corriere della Sera.

Em declarações por telefone ao jornal italiano,Trump atacou ainda Giorgia Meloni, por "não ajudar" o país a conseguir petróleo.

"As pessoas gostam dela? Não consigo imaginar. Estou chocado com ela. Pensei que fosse corajosa, mas enganei-me", afirmou Trump, depois de Meloni ter dito que não quer a Itália envolvida no conflito entre Estados Unidos e Irão.

Meloni veio defender Leão XIV após as críticas de Trump, com o presidente dos EUA a dizer que a primeira-ministra italiana é que é "inaceitável".

"Ela é que é inaceitável, porque não se importa se o Irão tem uma arma nuclear e rebentaria com a Itália em dois minutos se tivesse oportunidade", afirmou Trump, esclarecendo que "não fala há muito tempo" com Meloni. "Ela não nos quer ajudar com a NATO, não nos quer ajudar a livrarmo-nos das armas nucleares [iranianas]. Ela é muito diferente do que eu pensava".

Trump criticou ainda Meloni, considerando que a Itália "nunca mais será o mesmo país": "A imigração está a matar a Itália e toda a Europa."

Questionado sobre a derrota de Orbán na Hungria, o presidente norte-americano afirmou ainda era "seu amigo", mas que não é a "sua eleição": "Era meu amigo, um bom homem, fez um bom trabalho com a imigração. Não deixou que as pessoas viessem arruinar o seu país como a Itália fez."