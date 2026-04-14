Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 14 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

EUA

Trump volta a criticar Leão XIV e Meloni: "Pensei que fosse corajosa, mas enganei-me"

14 abr, 2026 - 17:04 • Diogo Camilo

Presidente norte-americano deu entrevista ao Corriere della Sera e diz que o Papa "não faz ideia do que se está a passar no Irão". Diz-se ainda "chocado" com a primeira-ministra italiana, por "não ajudar" os Estados Unidos a conseguirem petróleo.

A+ / A-

Donald Trump voltou esta terça-feira a carregar nas críticas ao Papa Leão XIV, considerando que o Santo Padre "não faz ideia do que se está a passar no Irão".

"Não compreende e não devia falar sobre a guerra, porque não faz ideia do que está a acontecer. Não compreende que 42 mil manifestantes foram mortos no Irão no mês passado", afirmou o presidente dos Estados Unidos em entrevista ao Corriere della Sera.

Em declarações por telefone ao jornal italiano,Trump atacou ainda Giorgia Meloni, por "não ajudar" o país a conseguir petróleo.

"As pessoas gostam dela? Não consigo imaginar. Estou chocado com ela. Pensei que fosse corajosa, mas enganei-me", afirmou Trump, depois de Meloni ter dito que não quer a Itália envolvida no conflito entre Estados Unidos e Irão.

Meloni veio defender Leão XIV após as críticas de Trump, com o presidente dos EUA a dizer que a primeira-ministra italiana é que é "inaceitável".

"Ela é que é inaceitável, porque não se importa se o Irão tem uma arma nuclear e rebentaria com a Itália em dois minutos se tivesse oportunidade", afirmou Trump, esclarecendo que "não fala há muito tempo" com Meloni. "Ela não nos quer ajudar com a NATO, não nos quer ajudar a livrarmo-nos das armas nucleares [iranianas]. Ela é muito diferente do que eu pensava".

Trump criticou ainda Meloni, considerando que a Itália "nunca mais será o mesmo país": "A imigração está a matar a Itália e toda a Europa."

Questionado sobre a derrota de Orbán na Hungria, o presidente norte-americano afirmou ainda era "seu amigo", mas que não é a "sua eleição": "Era meu amigo, um bom homem, fez um bom trabalho com a imigração. Não deixou que as pessoas viessem arruinar o seu país como a Itália fez."

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 14 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Não sou político, falo do Evangelho”. Papa diz que não debate com Trump

“Não sou político, falo do Evangelho”. Papa diz que não debate com Trump

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

Astronautas da Artemis II regressam à Terra

Astronautas da Artemis II regressam à Terra

Augusto Fraga já tinha o final de "Rabo de Peixe" em mente

Augusto Fraga já tinha o final de "Rabo de Peixe" em m(...)

Jerusalém. Locais sagrados reabrem após 40 dias fechados

Jerusalém. Locais sagrados reabrem após 40 dias fechad(...)