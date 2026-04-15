Conselho da Europa diz que sobrelotação das prisões e impunidade da polícia aumentaram em 2025

O Conselho da Europa denunciou esta quarta-feira o ressurgimento em vários países de maus-tratos de detidos e alertou para um aumento generalizado da sobrelotação das prisões e da impunidade da polícia. No relatório anual, referente a 2025, agora divulgado, o Comité para a Prevenção da Tortura (CPT) do Conselho da Europa avançou ter detetado "sinais preocupantes" em relação ao tratamento e às condições de vida das pessoas privadas de liberdade na Europa. Uma das principais preocupações do CPT é que a sobrelotação prisional "está a tornar-se a norma em vários sistemas prisionais europeus", apontou. "Os maus-tratos ressurgiram em locais onde se tinham verificado progressos no seu combate", lamentou o presidente do CPT, Alan Mitchell, citado no relatório. "Vários mecanismos de controlo tornaram-se menos eficazes, e espalhou-se um sentimento de impunidade entre os autores de delitos", alertou o responsável, acrescentando que "em alguns Estados-membros, a perda de controlo institucional nas prisões, aliada à sobrecarga das instalações, cria condições em que as salvaguardas são enfraquecidas e as práticas nocivas podem ressurgir". A questão verifica-se sobretudo entre as pessoas que estão em prisão preventiva e deve-se a um "aumento contínuo da população prisional desde a pandemia da covid-19".

A sobrelotação, alertou o comité, prejudica o funcionamento das prisões, podendo resultar em "tratamentos desumanos e degradantes", mas também "fomenta o crime nas prisões, deteriora as relações entre os funcionários prisionais e os detidos e aumenta os riscos de violência, tensão e deterioração da saúde mental tanto dos detidos como dos funcionários". Para o CPT, o problema pode ser reduzido se forem adotadas "abordagens multidimensionais" como uma revisão das políticas de penas, a promoção de alternativas à prisão e o estabelecimento de limites rigorosos para o número de detidos em cada prisão. O organismo referiu também o "renovado interesse dos Estados em externalizar a detenção para outros países", o que prometeu acompanhar de perto. No relatório, o comité manifestou também preocupação com a prisão preventiva e os regimes de alta segurança. "Em diversos países, os indivíduos que aguardam julgamento são frequentemente confinados nas suas celas durante mais de 22 horas por dia, por vezes durante meses, o que pode ser particularmente prejudicial", descreveu.