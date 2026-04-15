Naufrágio deixa 250 rohinygas e bengalis desaparecidos

Cerca de 250 refugiados rohinygas e cidadãos bengalis estão desaparecidos após o naufrágio de um barco de pesca que partiu de Teknaf, no sul do Bangladesh, com destino à Malásia, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados.

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De acordo com o ACNUR, a embarcação poderá ter-se afundado devido a ventos fortes, mar agitado e excesso de carga. As circunstâncias exatas do naufrágio continuam, no entanto, por esclarecer. Informações preliminares indicam que o barco levava 280 pessoas e saiu da costa bengali a 4 de abril.

O avistamento de sobreviventes aconteceu a 9 de abril, quando um navio bengali que seguia de Chittagong para a Indonésia encontrou várias pessoas à deriva ao largo das ilhas Andaman, segundo explicou à AFP Sabbir Alam Sujan, porta-voz da guarda costeira do Bangladesh.

Nesse dia, um dos navios resgatou nove pessoas, entre elas uma mulher. Segundo um dos sobreviventes, quatro dos resgatados pertenciam à tripulação.

"Havia cerca de 280 passageiros, incluindo mulheres e crianças. Vários de nós estavam retidos na caldeira do barco de pesca, alguns morreram lá. Fui queimado por combustível derramado a bordo", disse Rafiqul Islam, sobrevivente de 40 anos, à AFP.

"Navegámos durante quatro dias e quatro noites antes de capotar", afirmou Rafiqul Islam, acrescentando: "Andámos à deriva durante quase 36 horas antes de sermos resgatados por um navio em alto-mar".

O sobrevivente relatou ainda que vivia no campo de refugiados de Kutupalong e que embarcou na viagem depois de lhe ter sido prometido trabalho na Malásia. Os passageiros terão partido também para fugir ao campo superlotado de Balukhali, em Cox's Bazar, onde mais de um milhão de refugiados vivem em condições descritas como deploráveis.