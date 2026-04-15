Quatro mortos e 20 feridos em tiroteio numa escola no sul da Turquia

Quatro pessoas morreram e cerca de 20 ficaram feridas num tiroteio ocorrido esta quarta-feira numa escola na província de Kahramanmaras, no sul da Turquia, segundo informou o governador local, Mukerrem Unluer, citado pela Reuters.

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De acordo com Unluer, “um aluno do ensino básico abriu fogo dentro da escola”, causando várias vítimas mortais, entre as quais “um professor”. O responsável acrescentou ainda que “o atirador utilizou armas pertencentes ao pai, escondidas numa mochila” para realizar o ataque.

O governador confirmou também que “o próprio atirador morreu”, não tendo sido, para já, divulgados mais detalhes sobre as circunstâncias do incidente.

Na terça-feira, um ex-aluno de 18 anos abriu fogo numa escola secundária no sudeste da Turquia, ferindo pelo menos 16 pessoas.

O agressor, armado com uma espingarda, disparou de forma aleatória numa escola secundária profissional em Siverek, na província de Sanliurfa, antes de se esconder no interior do edifício.

As vítimas mortais são três estudantes e um professor.

O governador confirmou também que “o próprio atirador morreu” , não tendo sido, para já, divulgados mais detalhes sobre as circunstâncias do incidente.

“Três procuradores-gerais adjuntos e quatro procuradores foram designados para a investigação. O procurador-geral e os procuradores designados continuam as investigações no local. Foi decretada a proibição de publicação de informações para fins da investigação, e é importante que os nossos veículos de imprensa respeitem a confidencialidade da mesma. As informações necessárias sobre todas as fases da investigação serão fornecidas pelas autoridades competentes”, afirmou o ministro da Justiça, Akın Gürlek, citado pelo jornal turco Hurriyet.

Já o ministro da Saúde, Kemal Memişoğlu, publicou uma mensagem de condolências na sua conta na rede X, garantindo que os feridos estão a receber tratamento hospitalar.