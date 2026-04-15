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Terramoto de magnitude 5,93 atinge costa da Costa Rica
15 abr, 2026 - 08:33 • Reuters
O tremor ocorreu às 06h56 (horário local).
Um terramoto de magnitude 5,93 na Escala de Richter atingiu a costa da Costa Rica no início de quarta-feira, de acordo com o Centro Alemão de Investigação em Geociências GeoForschungsZentrum (GFZ).
O tremor ocorreu às 06h56 (horário local) a uma profundidade de 18 km, disse o GFZ.
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