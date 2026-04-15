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Médio Oriente

Trump diz que a guerra com o Irão "está muito perto do fim"

15 abr, 2026 - 09:00 • João Carlos Malta com agências

Presidente norte-americano multiplicou-se em entrevistas e declarações nas quais disse também que não vê como necessário um prolongar do cessar-fogo.

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A guerra com o Irão pode estar muito perto do fim. A frase é do Presidente dos Estados Unidos, numa entrevista à estação Fox News, que vai ser transmitida esta quarta-feira na íntegra.

Donald Trump insiste que Teerão quer chegar rapidamente a um acordo para o fim do conflito.

“Penso que está quase no fim, que está muito perto do fim. Se nos retirássemos agora, eles levariam 20 anos a reconstruir aquele país, e nós ainda não acabámos. Vamos ver o que acontece, mas eles estão muito interessados num acordo”, disse Trump.

Noutras declarações à ABC, Trump afirmou que não está a pensar em prolongar o cessar-fogo com o Irão.

"Pode terminar de qualquer maneira, mas acho que um acordo é preferível porque assim podem reconstruir", disse o presidente norte-americano citado pela Reuters.

As negociações entre Teerão e Washington devem recomeçar nos próximos dois dias.

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