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Médio Oriente
Trump diz que a guerra com o Irão "está muito perto do fim"
15 abr, 2026 - 09:00 • João Carlos Malta com agências
Presidente norte-americano multiplicou-se em entrevistas e declarações nas quais disse também que não vê como necessário um prolongar do cessar-fogo.
A guerra com o Irão pode estar muito perto do fim. A frase é do Presidente dos Estados Unidos, numa entrevista à estação Fox News, que vai ser transmitida esta quarta-feira na íntegra.
Donald Trump insiste que Teerão quer chegar rapidamente a um acordo para o fim do conflito.
“Penso que está quase no fim, que está muito perto do fim. Se nos retirássemos agora, eles levariam 20 anos a reconstruir aquele país, e nós ainda não acabámos. Vamos ver o que acontece, mas eles estão muito interessados num acordo”, disse Trump.
Noutras declarações à ABC, Trump afirmou que não está a pensar em prolongar o cessar-fogo com o Irão.
"Pode terminar de qualquer maneira, mas acho que um acordo é preferível porque assim podem reconstruir", disse o presidente norte-americano citado pela Reuters.
As negociações entre Teerão e Washington devem recomeçar nos próximos dois dias.
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