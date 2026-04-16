Ataques russos com mísseis e drones fazem 16 mortos na Ucrânia

A Rússia lançou ataques com mísseis e drones contra a capital ucraniana, Kiev, e outras cidades durante a noite, em que 16 pessoas morreram.

Entre as vítimas mortais está uma criança de 12 anos. Há ainda a contabilizar dezenas de feridos e edifícios gravemente danificados, disseram as autoridades locais esta quinta-feira, citados pela Reuters.

Entre a manhã de quarta-feira e hoje, a Rússia lançou quase 700 drones de longo alcance e mais de 44 mísseis de longo alcance contra a Ucrânia, segundo as autoridades de Kyiv.



Em Kiev, o presidente da câmara, Vitali Klitschko, afirmou que quatro pessoas, incluindo a criança, morreram. Sete pessoas morreram em Odessa e na cidade de Dnipro, no sudeste do país, onde os ataques russos incendiaram edifícios residenciais, segundo o governador regional, duas pessoas morreram.

Klitschko disse que 45 habitantes da cidade ficaram feridos. Kiev sofreu outro ataque na manhã desta quinta-feira, acrescentou, informando que um drone, a voar muito baixo, atingiu um edifício de 18 andares.