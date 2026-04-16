- Noticiário das 10h
- 16 abr, 2026
-
Guerra da Ucrânia
Ataques russos com mísseis e drones fazem 16 mortos na Ucrânia
16 abr, 2026 - 08:02 • Reuters
Há ainda dezenas de feridos e edifícios destruídos em várias cidades ucranianas.
A Rússia lançou ataques com mísseis e drones contra a capital ucraniana, Kiev, e outras cidades durante a noite, em que 16 pessoas morreram.
Entre as vítimas mortais está uma criança de 12 anos. Há ainda a contabilizar dezenas de feridos e edifícios gravemente danificados, disseram as autoridades locais esta quinta-feira, citados pela Reuters.
Entre a manhã de quarta-feira e hoje, a Rússia lançou quase 700 drones de longo alcance e mais de 44 mísseis de longo alcance contra a Ucrânia, segundo as autoridades de Kyiv.
Em Kiev, o presidente da câmara, Vitali Klitschko, afirmou que quatro pessoas, incluindo a criança, morreram. Sete pessoas morreram em Odessa e na cidade de Dnipro, no sudeste do país, onde os ataques russos incendiaram edifícios residenciais, segundo o governador regional, duas pessoas morreram.
Klitschko disse que 45 habitantes da cidade ficaram feridos. Kiev sofreu outro ataque na manhã desta quinta-feira, acrescentou, informando que um drone, a voar muito baixo, atingiu um edifício de 18 andares.
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Os serviços de emergência da Ucrânia elevaram para cinco o número de mortos em Kiev.
Algumas fotos publicadas online mostraram incêndios fora de controlo e fumo a subir em direção ao céu.
Dnipro e Odessa sob ataque
Em Odessa, no sul do país, sete pessoas morreram e 11 ficaram feridas em ataques com mísseis e drones, informou o chefe da administração militar local.
"Na noite passada, a cidade sofreu várias vagas de ataques com mísseis e drones", escreveu Serhiy Lysak no Telegram, dando conta de danos em instalações de infraestruturas e num edifício residencial.
Em Dnipro, o governador regional Oleksandr Ganzha disse que duas pessoas morreram. Listou 27 pessoas como feridas e publicou fotos que mostram edifícios residenciais em chamas.
Em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, no nordeste do país, as autoridades adiantaram que duas pessoas ficaram feridas em ataques com drones.
[notícia atualizada às 08h53 com o número atual de vítimas mortais]
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