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Criminalidade
Especialistas pedem investigação transparente a tráfico sexual exposto por caso Epstein
16 abr, 2026 - 21:55 • Lusa
Segundo as peritas, a dimensão global deste tipo de tráfico envolvendo figuras de relevo evidencia "discriminação enraizada e violência" associadas a sistemas de poder.
Os especialistas das Nações Unidas pediram esta quinta-feira uma investigação "completa e transparente" às redes globais de tráfico de mulheres e menores para exploração sexual expostas nos arquivos do caso do empresário acusado de pedofilia, Jeffrey Epstein, avançou a agência de notícias EFE.
Em comunicado, seis peritas em direitos humanos sublinham que esses arquivos envolvem políticos com altos cargos, figuras públicas, diplomatas, líderes empresariais e destacados académicos em redes de abuso sexual.
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As especialistas alertaram para as "falhas devastadoras" na prevenção, identificação, assistência e proteção das vítimas, bem como na investigação e responsabilização dos autores dos crimes.
Estados Unidos
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Segundo as peritas, a dimensão global deste tipo de tráfico envolvendo figuras de relevo evidencia "discriminação enraizada e violência" associadas a sistemas de poder.
Nesse sentido, as especialistas alertam que a falta de responsabilização contribui para "uma cultura de impunidade" que afeta de forma desproporcionada mulheres e raparigas e compromete a igualdade de proteção prevista no direito internacional.
O comunicado é assinado pela relatora especial da ONU sobre tráfico de pessoas, Siobhán Mullally, e por cinco membros do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Discriminação contra Mulheres e Raparigas.
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