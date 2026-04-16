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Especialistas pedem investigação transparente a tráfico sexual exposto por caso Epstein

16 abr, 2026 - 21:55 • Lusa

Segundo as peritas, a dimensão global deste tipo de tráfico envolvendo figuras de relevo evidencia "discriminação enraizada e violência" associadas a sistemas de poder.

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Os especialistas das Nações Unidas pediram esta quinta-feira uma investigação "completa e transparente" às redes globais de tráfico de mulheres e menores para exploração sexual expostas nos arquivos do caso do empresário acusado de pedofilia, Jeffrey Epstein, avançou a agência de notícias EFE.

Em comunicado, seis peritas em direitos humanos sublinham que esses arquivos envolvem políticos com altos cargos, figuras públicas, diplomatas, líderes empresariais e destacados académicos em redes de abuso sexual.

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As especialistas alertaram para as "falhas devastadoras" na prevenção, identificação, assistência e proteção das vítimas, bem como na investigação e responsabilização dos autores dos crimes.

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Segundo as peritas, a dimensão global deste tipo de tráfico envolvendo figuras de relevo evidencia "discriminação enraizada e violência" associadas a sistemas de poder.

Nesse sentido, as especialistas alertam que a falta de responsabilização contribui para "uma cultura de impunidade" que afeta de forma desproporcionada mulheres e raparigas e compromete a igualdade de proteção prevista no direito internacional.

O comunicado é assinado pela relatora especial da ONU sobre tráfico de pessoas, Siobhán Mullally, e por cinco membros do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Discriminação contra Mulheres e Raparigas.

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