EUA e Irão em negociações indiretas para prolongar do cessar-fogo

Os EUA e o Irão têm mantido conversações indiretas com o objetivo de prolongar o cessar-fogo de duas semanas para além do seu termo, previsto para 22 de abril, escreve esta quinta-feira o jornal britânico Guardian.

Isto num altura em que o chefe do Exército do Paquistão chegou a Teerão para dar continuidade aos esforços de mediação.

Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, negou na quarta-feira que os EUA tivessem solicitado "formalmente" a prorrogação do cessar-fogo de duas semanas, mas acrescentou que Washington continuava "muito empenhada nestas negociações".

Uma segunda ronda de negociações será "muito provavelmente" realizada em Islamabad, disse Leavitt, acrescentando que a Casa Branca se sente "otimista quanto às perspetivas de um acordo", apenas alguns dias depois de as negociações para chegar a um acordo de paz terem fracassado.