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Conflito no Médio Oriente

EUA e Irão em negociações indiretas para prolongar do cessar-fogo

16 abr, 2026 - 08:33 • Redação

Paquistão faz esforços diplomáticos multilaterais para tentar alcançar a paz na região. EUA desmentem para já o prolongar das tréguas.

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Os EUA e o Irão têm mantido conversações indiretas com o objetivo de prolongar o cessar-fogo de duas semanas para além do seu termo, previsto para 22 de abril, escreve esta quinta-feira o jornal britânico Guardian.

Isto num altura em que o chefe do Exército do Paquistão chegou a Teerão para dar continuidade aos esforços de mediação.

Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, negou na quarta-feira que os EUA tivessem solicitado "formalmente" a prorrogação do cessar-fogo de duas semanas, mas acrescentou que Washington continuava "muito empenhada nestas negociações".

Uma segunda ronda de negociações será "muito provavelmente" realizada em Islamabad, disse Leavitt, acrescentando que a Casa Branca se sente "otimista quanto às perspetivas de um acordo", apenas alguns dias depois de as negociações para chegar a um acordo de paz terem fracassado.

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"Nada é oficial até que o ouçam da nossa parte, aqui na Casa Branca", acrescentou. As declarações surgiram no momento em que responsáveis paquistaneses lançaram uma nova ronda de diplomacia, num esforço para negociar o fim do conflito, viajando para o Irão e outros países da região para angariar apoio diplomático para um acordo de paz.

Asim Munir liderou uma delegação paquistanesa a Teerão na quarta-feira para transmitir uma mensagem de Washington, enquanto trabalhava para organizar uma segunda ronda de negociações de cessar-fogo entre os EUA e o Irão.
A delegação de alto nível incluía também o ministro do Interior, Mohsin Naqvi, segundo autoridades em Islamabad.
No mesmo dia, Shehbaz Sharif, primeiro-ministro do Paquistão, partiu numa visita de quatro dias à Arábia Saudita, ao Catar e à Turquia, numa tentativa de reforçar os esforços de paz através da coordenação do apoio de outras potências regionais.
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