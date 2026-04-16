Guterres saúda cessar-fogo entre Líbano e Israel anunciado por Trump

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, saudou esta quinta-feira o anúncio de um cessar-fogo de 10 dias entre o Líbano e Israel, divulgado pelo Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump. Segundo o porta-voz do líder da ONU, Stéphane Dujarric, Guterres "acolhe com satisfação quaisquer medidas que possam pôr fim às hostilidades e ao sofrimento em ambos os lados da Linha Azul", que serve de demarcação da zona desmilitarizada entre os dois países. O secretário-geral da ONU reiterou ainda a necessidade de implementar integralmente a Resolução 1701 do Conselho de Segurança, que estabelece o enquadramento para a cessação das hostilidades entre Israel e o grupo xiita libanês pró-iraniano Hezbollah. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Dujarric sublinhou que a ONU permanece disponível, através das suas missões políticas e de manutenção da paz, para apoiar os esforços de estabilização na região.

A coordenadora especial da ONU para o Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, continua a trabalhar em articulação com as partes, reiterando que "não existe uma solução militar para este conflito", indicou o representante. Nas mesmas declarações à imprensa, o porta-voz de Guterres destacou o impacto humano da atual crise, afirmando que "o povo do Líbano sofreu enormemente", e apelou ao cumprimento do cessar-fogo por todas as partes, incluindo o Hezbollah. O anúncio da trégua foi feito por Trump nas redes sociais, indicando que entraria em vigor esta quinta-feira à meia-noite no Líbano e em Israel (22h00 de Lisboa). O anúncio por Trump do cessar-fogo ocorreu pouco depois de uma conversa telefónica que este manteve com o homólogo libanês, Joseph Aoun.