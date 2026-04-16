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Médio Oriente
Guterres saúda cessar-fogo entre Líbano e Israel anunciado por Trump
16 abr, 2026 - 22:55 • Lusa
Segundo o porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas, a ONU permanece disponível, através das suas missões políticas e de manutenção da paz, para apoiar os esforços de estabilização no Líbano.
O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, saudou esta quinta-feira o anúncio de um cessar-fogo de 10 dias entre o Líbano e Israel, divulgado pelo Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump.
Segundo o porta-voz do líder da ONU, Stéphane Dujarric, Guterres "acolhe com satisfação quaisquer medidas que possam pôr fim às hostilidades e ao sofrimento em ambos os lados da Linha Azul", que serve de demarcação da zona desmilitarizada entre os dois países.
O secretário-geral da ONU reiterou ainda a necessidade de implementar integralmente a Resolução 1701 do Conselho de Segurança, que estabelece o enquadramento para a cessação das hostilidades entre Israel e o grupo xiita libanês pró-iraniano Hezbollah.
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Dujarric sublinhou que a ONU permanece disponível, através das suas missões políticas e de manutenção da paz, para apoiar os esforços de estabilização na região.
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A coordenadora especial da ONU para o Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, continua a trabalhar em articulação com as partes, reiterando que "não existe uma solução militar para este conflito", indicou o representante.
Nas mesmas declarações à imprensa, o porta-voz de Guterres destacou o impacto humano da atual crise, afirmando que "o povo do Líbano sofreu enormemente", e apelou ao cumprimento do cessar-fogo por todas as partes, incluindo o Hezbollah.
O anúncio da trégua foi feito por Trump nas redes sociais, indicando que entraria em vigor esta quinta-feira à meia-noite no Líbano e em Israel (22h00 de Lisboa).
O anúncio por Trump do cessar-fogo ocorreu pouco depois de uma conversa telefónica que este manteve com o homólogo libanês, Joseph Aoun.
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Trump informou ainda ter convidado Josef Aoun, e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, para a Casa Branca, com o objetivo de consolidar o cessar-fogo e promover um "diálogo construtivo" entre as partes.
Na terça-feira, o embaixador de Israel nos EUA, Yechiel Leiter, e a homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, reuniram-se em Washington, no primeiro encontro bilateral direto em décadas, em que Beirute instou a um cessar-fogo para permitir negociações assentes num plano mais pormenorizado.
O Líbano foi, a 2 de março, arrastado para o conflito regional desencadeado a 28 de fevereiro por uma ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, quando o movimento xiita libanês Hezbollah, aliado de Teerão, efetuou um ataque com morteiros a Israel, que desde então tem bombardeado intensamente o sul do país, primeiro com ataques aéreos e depois com operações terrestres com artilharia e blindados.
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