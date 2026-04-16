Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 16 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Insólito

Pete Hegseth cita passagem falsa da Bíblia do filme "Pulp Fiction"

16 abr, 2026 - 22:25 • Catarina Magalhães

Secretário da Defesa dos EUA comparou os jornalistas que fazem uma "cobertura negativa" da guerra entre os EUA e Israel contra o Irão a adversários de Cristo. Para Hegseth, esta é uma oração habitualmente rezada pelos militares em operações de busca e resgate.

A+ / A-

Convencido de estar a invocar as Sagradas Escrituras enquanto orava por um militar resgatado, o secretário de Defesa dos Estados Unidos da América (EUA), Pete Hegseth, citou uma passagem falsa da Bíblia do filme "Pulp Fiction", de 1994, de Quentin Tarantino, avançou o blog "A Public Witness".

O insólito aconteceu durante uma oração no Pentágono para recordar a operação de resgate do piloto de caça norte-americano que ficou retido numa zona montanhosa do Irão, no início deste mês.

Hegseth comparou ainda os jornalistas que fazem uma "cobertura negativa" da guerra entre os EUA e Israel contra o Irão a adversários de Jesus Cristo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O versículo inventado para a longa metragem foi na quarta-feira praticamente citado palavra a palavra. Em causa está um versão alterada de Ezequiel interpretada pelo ator Samuel L. Jackson – um assassino contratado em cena – momentos antes de "matar" um homem a tiro.

Caça norte-americano abatido no Irão. Resgatado um dos dois pilotos

Médio Oriente

Caça norte-americano abatido no Irão. Resgatado um dos dois pilotos

Caso alguém encontre qualquer membro da tripulação(...)

Para Hegseth, esta é uma oração habitualmente rezada pelos militares em operações de busca e resgate, incluindo no próprio resgate do piloto no país do Médio Oriente.

"O caminho do aviador abatido é cercado por todos os lados pelas iniquidades dos egoístas e pela tirania dos homens maus. Bendito seja aquele que, em nome da camaradagem e do dever, guia os perdidos pela vale da escuridão. E saberás que o meu nome é o Senhor, quando exercer a minha vingança sobre ti. Amén"

Ainda no mesmo discurso e depois de pedir à audiência para rezar consigo, o secretário da Defesa dos EUA comparou a cobertura mediática sobre a guerra no Irão e os jornalistas que tratam deste tema aos fariseus, as figuras do Novo Testamento gananciosas e hipócritas que se opuseram a Jesus.

“Vejam, os fariseus, as chamadas e autointituladas elites do seu tempo, estavam lá para testemunhar, para escrever tudo, para relatar", disse, referindo-se aos profissionais de comunicação.

Crítico da falta de apoio dos aliados da NATO tal como Donald Trump, Hegseth apelou à "grande vingança e fúria ardente" e desvalorizou a agenda dos jornalistas perante os conflitos no Irão.

"Mas os seus corações estavam endurecidos. Mesmo tendo testemunhado um milagre literal, isso não importava. Estavam apenas lá para desvalorizar o bem em prol da sua agenda.”

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 16 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O que sai da Artemis II? A Lua vai ser uma "bomba de combustível" para missões futuras

O que sai da Artemis II? A Lua vai ser uma "bomba de combustível" para missões futuras

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

André Leitão, José Condessa, Helena Caldeira e Rodrigo Tomás emocionados com fim de "Rabo de Peixe"

André Leitão, José Condessa, Helena Caldeira e Rodrigo(...)

Papa convidado para os 110 anos das aparições de Fátima

Papa convidado para os 110 anos das aparições de Fátim(...)

"Pensei que era um médico". Trump apaga imagem de si próprio como Jesus Cristo e culpa jornalistas

"Pensei que era um médico". Trump apaga imagem de si p(...)