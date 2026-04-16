Pete Hegseth cita passagem falsa da Bíblia do filme "Pulp Fiction"

Convencido de estar a invocar as Sagradas Escrituras enquanto orava por um militar resgatado, o secretário de Defesa dos Estados Unidos da América (EUA), Pete Hegseth, citou uma passagem falsa da Bíblia do filme "Pulp Fiction", de 1994, de Quentin Tarantino, avançou o blog "A Public Witness". O insólito aconteceu durante uma oração no Pentágono para recordar a operação de resgate do piloto de caça norte-americano que ficou retido numa zona montanhosa do Irão, no início deste mês. Hegseth comparou ainda os jornalistas que fazem uma "cobertura negativa" da guerra entre os EUA e Israel contra o Irão a adversários de Jesus Cristo. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O versículo inventado para a longa metragem foi na quarta-feira praticamente citado palavra a palavra. Em causa está um versão alterada de Ezequiel interpretada pelo ator Samuel L. Jackson – um assassino contratado em cena – momentos antes de "matar" um homem a tiro.



Para Hegseth, esta é uma oração habitualmente rezada pelos militares em operações de busca e resgate, incluindo no próprio resgate do piloto no país do Médio Oriente. "O caminho do aviador abatido é cercado por todos os lados pelas iniquidades dos egoístas e pela tirania dos homens maus. Bendito seja aquele que, em nome da camaradagem e do dever, guia os perdidos pela vale da escuridão. E saberás que o meu nome é o Senhor, quando exercer a minha vingança sobre ti. Amén" Ainda no mesmo discurso e depois de pedir à audiência para rezar consigo, o secretário da Defesa dos EUA comparou a cobertura mediática sobre a guerra no Irão e os jornalistas que tratam deste tema aos fariseus, as figuras do Novo Testamento gananciosas e hipócritas que se opuseram a Jesus.