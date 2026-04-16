Presidente libanês recusa contacto direto com Netanyahu após pressão de Trump

O Presidente do Líbano, Joseph Aoun, recusou manter conversações diretas com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, contrariando expectativas criadas pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que havia anunciado um possível diálogo entre os dois líderes.

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Segundo a Reuters, citando três responsáveis libaneses, Aoun não participará numa teleconferência com Netanyahu “num futuro próximo”, tendo essa posição sido comunicada antecipadamente a Washington.

Dois funcionários libaneses indicaram que a embaixada do Líbano nos EUA informou a administração norte-americana, antes de uma chamada entre Aoun e o secretário de Estado Marco Rubio, de que o Presidente libanês não estaria disponível para qualquer contacto direto com o líder israelita.

Trump afirmou que Israel e Líbano realizariam conversações diretas, declaração que acabou por não se confirmar.

Numa publicação na plataforma Truth Social, na quarta-feira escreveu: “Tentando criar um pouco de espaço entre Israel e Líbano. Faz muito tempo que os dois líderes não conversam, uns 34 anos. Vai acontecer amanhã. Ótimo!”