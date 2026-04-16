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Médio Oriente
Presidente libanês recusa contacto direto com Netanyahu após pressão de Trump
16 abr, 2026 - 16:25 • Olímpia Mairos
Beirute afasta diálogo direto com Israel e frustra tentativa de mediação anunciada por Donald Trump.
O Presidente do Líbano, Joseph Aoun, recusou manter conversações diretas com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, contrariando expectativas criadas pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que havia anunciado um possível diálogo entre os dois líderes.
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Segundo a Reuters, citando três responsáveis libaneses, Aoun não participará numa teleconferência com Netanyahu “num futuro próximo”, tendo essa posição sido comunicada antecipadamente a Washington.
Dois funcionários libaneses indicaram que a embaixada do Líbano nos EUA informou a administração norte-americana, antes de uma chamada entre Aoun e o secretário de Estado Marco Rubio, de que o Presidente libanês não estaria disponível para qualquer contacto direto com o líder israelita.
Trump afirmou que Israel e Líbano realizariam conversações diretas, declaração que acabou por não se confirmar.
Numa publicação na plataforma Truth Social, na quarta-feira escreveu: “Tentando criar um pouco de espaço entre Israel e Líbano. Faz muito tempo que os dois líderes não conversam, uns 34 anos. Vai acontecer amanhã. Ótimo!”
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Contudo, não houve qualquer contacto direto entre Aoun e Netanyahu. Em vez disso, Trump manteve conversas separadas com o Presidente libanês.
A decisão de Joseph Aoun reforça a posição do Líbano, que recusa negociações diretas com Israel, evidenciando também os limites da pressão diplomática norte-americana num contexto de tensões históricas entre os dois países.
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