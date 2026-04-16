Reed Hastings deixa liderança da Netflix em junho

Reed Hastings, fundador da Netflix, vai abandonar o conselho de administração da empresa, encerrando uma ligação de quase três décadas ao grupo de streaming.

A empresa anunciou esta quinta-feira que o gestor não se vai recandidatar na reunião anual marcada para junho.

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A saída formaliza um afastamento que já vinha sendo desenhado desde 2023, quando Hastings deixou as funções executivas do dia a dia e passou a chairman executivo. Nessa altura, Greg Peters e Ted Sarandos assumiram a liderança da empresa como sucessores.

“A minha verdadeira contribuição na Netflix não foi uma decisão isolada, foi o foco na satisfação dos membros, a construção de uma cultura que outros pudessem herdar e melhorar, e a criação de uma empresa que pudesse ser amada pelos membros e muito bem-sucedida durante gerações”, afirmou Reed Hastings.

“A minha memória preferida de sempre foi janeiro de 2016, quando permitimos que quase todo o planeta desfrutasse do nosso serviço”, disse Reed Hastings, agradecendo ainda a Greg Peters e Ted Sarandos, cuja dedicação à empresa lhe permite agora “focar-se em coisas novas”.