Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 16 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Trump anuncia cessar-fogo de dez dias entre Israel e Líbano

16 abr, 2026 - 17:07 • Fábio Monteiro

Trump anunciou um cessar-fogo de dez dias entre Israel e Líbano. Trégua deverá começar às 22h, hora de Lisboa. Anúncio foi feito numa publicação na rede Truth Social.

A+ / A-

Donald Trump revelou esta quinta-feira que Israel e o Líbano vão iniciar um cessar-fogo de dez dias a partir das 22h, hora de Lisboa.

O anúncio foi feito pelo presidente dos Estados Unidos numa publicação na rede social Truth Social.

Segundo Trump, o entendimento foi alcançado após conversas mantidas no mesmo dia com o Presidente do Líbano, Joseph Aoun, e com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

O presidente norte-americano disse também que Israel e o Líbano se reuniram na terça-feira em Washington pela primeira vez em 34 anos. No encontro esteve presente o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.

“Acabei de ter excelentes conversas com o muito respeitado Presidente Joseph Aoun, do Líbano, e com o primeiro-ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estes dois líderes concordaram que, para alcançar a paz entre os seus países, vão começar formalmente um cessar-fogo de 10 dias às 17h EST (22 horas de Lisboa)”, escreveu Donald Trump.

Na mesma publicação, Trump sublinhou que considera esta trégua mais uma intervenção sua na resolução de conflitos internacionais.

“Foi uma honra resolver nove guerras em todo o mundo, e esta será a minha décima”, escreveu Donald Trump.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 16 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

