Trump diz que os líderes de Israel e do Líbano se encontram esta quinta-feira

O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, diz que os líderes de Israel e do Líbano se irão encontrar para conversações esta quinta-feira.

Numa publicação na rede social Truth, Trump congratula-se pela realização de um encontro que não acontecia há 34 anos. "A tentar criar um pouco de espaço de manobra entre Israel e o Líbano. Já há muito tempo que os dois líderes não falavam, cerca de 34 anos. Vai acontecer amanhã. Ótimo!", pode ler-se.

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O Presidente não especificou quem estará envolvido nas conversações.



O anúncio do líder norte-americano surge depois de representantes das nações se terem encontrado em Washington para discutir o fim dos ataques israelitas ao país vizinho.

Em reação às conversações de terça-feira, o Hezbollah classificou-as de "vergonhosas".

