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Médio Oriente
Trump diz que os líderes de Israel e do Líbano se encontram esta quinta-feira
16 abr, 2026 - 05:46 • Rita Vila Real
O anúncio surge depois de representantes das nações se terem encontrado em Washington para discutir o fim dos ataques israelitas ao país vizinho.
Numa publicação na rede social Truth, Trump congratula-se pela realização de um encontro que não acontecia há 34 anos. "A tentar criar um pouco de espaço de manobra entre Israel e o Líbano. Já há muito tempo que os dois líderes não falavam, cerca de 34 anos. Vai acontecer amanhã. Ótimo!", pode ler-se.
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O Presidente não especificou quem estará envolvido nas conversações.
O anúncio do líder norte-americano surge depois de representantes das nações se terem encontrado em Washington para discutir o fim dos ataques israelitas ao país vizinho.
Em reação às conversações de terça-feira, o Hezbollah classificou-as de "vergonhosas".
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