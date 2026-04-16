Turquia. Polícia detém 83 pessoas relacionadas com massacres nas escolas

A polícia turca anunciou esta quinta-feira estar a deter 83 pessoas suspeitas de perturbar a ordem pública, através de mensagens de ódio através da Internet, ao elogiarem dois recentes massacres com armas de fogo em duas escolas.

Foram emitidos mandados de prisão para 83 pessoas que se envolveram em publicações e atividades que glorificam crimes e criminosos, afetando negativamente a ordem pública, e foram abertos processos judiciais contra elas", lê-se em comunicado.

Quarta-feira, um adolescente de 14 anos matou nove pessoas a tiro e morreu, estando por esclarecer se pelas suas próprias mãos, numa escola em Kahramanmaras, sul da Turquia, alegadamente uma cópia de um ataque misógino semelhante ocorrido nos Estados Unidos da América (EUA).

"As primeiras conclusões da investigação revelaram que o autor do ataque usava uma imagem no seu perfil do WhatsApp referente a Elliot Rodger, autor de um ataque nos EUA, em 2014", segundo a direção-geral da polícia da Turquia.