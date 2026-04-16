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Crime
Turquia. Polícia detém 83 pessoas relacionadas com massacres nas escolas
16 abr, 2026 - 09:01 • Lusa
Dois ataques em dias seguidos deixaram o país em estado de alerta. Polícia turca lança raide para deter pessoas que se envolveram em publicações e atividades que glorificam crimes e criminosos.
A polícia turca anunciou esta quinta-feira estar a deter 83 pessoas suspeitas de perturbar a ordem pública, através de mensagens de ódio através da Internet, ao elogiarem dois recentes massacres com armas de fogo em duas escolas.
Foram emitidos mandados de prisão para 83 pessoas que se envolveram em publicações e atividades que glorificam crimes e criminosos, afetando negativamente a ordem pública, e foram abertos processos judiciais contra elas", lê-se em comunicado.
Quarta-feira, um adolescente de 14 anos matou nove pessoas a tiro e morreu, estando por esclarecer se pelas suas próprias mãos, numa escola em Kahramanmaras, sul da Turquia, alegadamente uma cópia de um ataque misógino semelhante ocorrido nos Estados Unidos da América (EUA).
"As primeiras conclusões da investigação revelaram que o autor do ataque usava uma imagem no seu perfil do WhatsApp referente a Elliot Rodger, autor de um ataque nos EUA, em 2014", segundo a direção-geral da polícia da Turquia.
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Elliot Rodger, então com 22 anos, foi autor do massacre de Isla Vista, na Califórnia, quando matou seis pessoas no campo universitário em Santa Bárbara, suicidando-se em seguida.
Num vídeo divulgado antes do ataque, o jovem homicida em série explicou que se trataria de uma "punição" às mulheres que o tinham rejeitado.
Oito das vítimas mortais foram cinco meninos e três meninas, entre 10 e 11 anos de idade, e a nona foi um professor de 55, de acordo com a lista fornecida pelo município de Kahramanmaras, estando previstas as cerimónias fúnebres para hoje.
Um dia antes, outro adolescente, de 18 anos, feriu a tiro 16 pessoas -- 10 alunos e quatro professores -, numa escola profissional da província de Sanliurfa, 200 quilómetros mais a leste, suicidando-se em seguida.
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