Viagens na época alta de verão em risco? Europa tem "talvez mais seis semanas de combustível de aviação"

Com os preços dos combustíveis a disparar, as companhias aéreas temem a escassez no mercado petrolífero caso esta situação continue, afetando possivelmente a época alta de verão.

Há mais de seis semanas que o Estreito de Ormuz está praticamente fechado após a ofensiva norte-americana-israelita contra o Irão, uma rota essencial para a saída de combustível de aviação da região do Golfo.

Segundo esta organização, as reservas podem atingir um ponto crítico em junho caso a Europa não consiga substituir, pelo menos, metade das suas importações provenientes do Médio Oriente .

O responsável de energia revelou que a Europa pode ter "talvez seis semanas de combustível de aviação" restantes.

O diretor da Agência Internacional de Energia (IEA), Fatih Birol, alertou esta quinta-feira para possíveis perturbações no abastecimento de combustível de aviação na Europa, perante os conflitos no Médio Oriente.

A crise "lançou um verdadeiro obstáculo no funcionamento interno dos mercados de combustível de aviação", lamentou Fatih Birol.

Em reação, a União Europeia (UE) está a elaborar planos para maximizar a produção das refinarias, enquanto estuda formas gerir o combustível entre aeroportos.



A partir do próximo mês, a Comissão Europeia (CE) vai introduzir um mapeamento à escala da UE para estudar a capacidade de refinação de produtos petrolíferos e implementar medidas “para garantir que a capacidade de refinação existente seja totalmente utilizada e mantida”.



Sem especificar quais, a "BBC News" noticiou que alguns países europeus também estão a tentar substituir o abastecimento do Golfo por importações de outras origens, como dos Estados Unidos da América (EUA) e da Nigéria.

Contudo, essas remessas cobrem pouco mais de metade da quantidade normalmente despendida.

Os planos da CE vão ser publicados, em princípio, a 22 de abril.

O preço de referência do combustível de aviação na Europa atingiu um máximo histórico de 1.559€ por tonelada no início de abril, em comparação com 705€ antes do início da guerra.