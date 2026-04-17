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Artemis II
Astronauta da Artemis grava reencontro com a sua cadela depois da missão à Lua
17 abr, 2026 - 16:44 • Ana Kotowicz
Sadie, a cadela, ficou eufórica ao ver a dona. Em 2020, no regresso da Estação Espacial Internacional, Christina Koch tinha feito um vídeo semelhante.
"Estou bastante certa de que sou eu a mais feliz neste reencontro." Christina Koch, astronauta da missão Artemis II e a primeira mulher a voar ao redor da Lua, referia-se ao reencontro com a sua cadela Sadie.
Depois da missão de dez dias, que levou quatro astronautas a sobrevoar a Lua, Koch partilhou um vídeo da sua chegada a casa nas redes sociais. No interior da casa, antes ainda da porta ser aberta, vê-se Sadie a ladrar e, em seguida a receber a dona com todo o entusiasmo.
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Sadie já tinha sido a estrela de um outro vídeo de Koch publicado nas redes sociais. Nessa altura, a ausência foi mais longa: a astronauta passou 328 dias na Estação Espacial Internacional, tornando-se a mulher que mais tempo passou no espaço.
Na altura, em 2020, a astronauta temia que a cadela se tivesse esquecido de si, mas Sadie mostrou-lhe que não e que as saudades eram muitas.
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