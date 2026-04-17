Cantor norte-americano detido por suspeita de homicídio de adolescente

O cantor norte-americano D4vd foi detido sob suspeita de ter assassinado uma adolescente que desapareceu no ano passado, segundo a polícia.

Citado pela BBC, a estrela do TikTok, cujo nome verdadeiro é David Anthony Burke, era alvo de uma investigação por suspeitas de homicídio de Celeste Rivas Hernandez, cujos restos mortais foram encontrados no seu Tesla em setembro.

O Departamento de Polícia de Los Angeles informou na quinta-feira que o jovem de 21 anos se encontrava detido sem direito a fiança e que o caso será apresentado ao Ministério Público na segunda-feira.

O cantor tem-se mantido praticamente em silêncio sobre o caso, mas os seus representantes afirmaram anteriormente que ele estava a cooperar com as autoridades.

As dúvidas vinham a acumular-se desde a descoberta, a 8 de setembro, dos restos mortais da jovem de 14 anos num parque de reboques em Hollywood, após as autoridades terem recebido denúncias de um odor fétido proveniente do veículo.

A 8 de setembro de 2025, os investigadores encontraram a cabeça e o tronco em decomposição da jovem dentro de um saco, no porta-bagagens de um carro Tesla registado no endereço de D4vd no Texas, segundo os documentos judiciais.

O médico legista do condado afirmou que o corpo se encontrava «em avançado estado de decomposição» e adiou a emissão de um parecer sobre a causa da morte, enquanto se aguarda o resultado da investigação. A jovem poderia estar morta «há várias semanas» antes da descoberta do corpo, segundo as autoridades.