- Noticiário das 11h
- 17 abr, 2026
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EUA
Casa de irmão do Papa Leão XIV alvo de uma ameaça de bomba
17 abr, 2026 - 11:33 • João Carlos Malta
A ameaça veio a revelar-se falsa e a Polícia comunicou que não foram encontrados explosivos e não houve feridos.
A casa de um dos irmãos do Papa Leão XIV foi vítima de uma falsa ameaça de bomba na noite de quarta-feira, segundo o departamento de polícia de New Lenox, Illinois.
Segundo a estação de televisão norte-americana ABC, os agentes receberam uma chamada às 18h29 alertando para uma ameaça de bomba, informaram as autoridades.
“Após receberem a denúncia, os agentes foram imediatamente enviados para o local e estabeleceram um perímetro de segurança para garantir a segurança dos residentes nas proximidades. Por uma questão de precaução, as casas vizinhas foram notificadas e solicitada a evacuação”, de acordo com um comunicado do departamento de polícia.
“Foram solicitadas unidades especializadas, incluindo a equipa canina de deteção de explosivos do Gabinete do Xerife do Condado de Will, para auxiliar na investigação”, acrescentou
Não foram encontrados explosivos e não houve feridos, segundo a polícia.
“O incidente continua sob investigação enquanto as autoridades trabalham para determinar a origem da denúncia. Fazer denúncias falsas desta natureza é um crime grave e pode resultar em acusações criminais», afirma o comunicado.
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