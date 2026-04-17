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Médio Oriente
Estreito de Ormuz foi reaberto, Trump agradece e preço do petróleo afunda
17 abr, 2026 - 13:57 • Ana Kotowicz
A passagem de todos os navios comerciais pelo Estreito de Ormuz está totalmente aberta durante o período restante do cessar-fogo entre Israel e Líbano.
Totalmente aberto. O Irão anunciou esta sexta-feira que o Estreito de Ormuz foi reaberto, durante o tempo que resta do período de cessar-fogo entre Israel e Líbano. Os mercados reagiram de imediato e preço do petróleo caiu cerca de 10%, ficando abaixo dos 90 dólares por barril. Trump já agradeceu a Teerão.
As declarações são do ministro dos Negócios Estrangeiros que garante que todos os navios comerciais poderão navegar pelo estreito durante as tréguas de 10 dias entre Israel e Líbano, que começaram na quinta-feira à noite.
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A passagem de navios pelo estreito será feita através da rota coordenada já anunciada pela Organização de Portos e Marítima do Irão, acrescentou Abbas Araqchi.
"Em conformidade com o cessar-fogo no Líbano, a passagem de todos os navios comerciais pelo Estreito de Ormuz é declarada totalmente aberta durante o período restante do cessar-fogo, através da rota coordenada já anunciada pela Organização de Portos e Marítima da República Islâmica do Irão", escreveu o ministro na rede social X.
Trump já agradeceu, mas mantém o seu bloqueio
Também nas redes sociais, o Presidente dos Estados Unidos já reagiu ao anúncio e agradeceu a Teerão.
"O Irão acabou de anunciar que o estreito está completamente aberto e pronto abrir a ser transitado. Obrigado", escreveu Donald Trump.
Apesar de ter sido negociado um cessar-fogo entre Irão e Estados Unidos, as várias partes não se entendiam sobre se as tréguas incluíam ou não o Líbano. Israel continuou a atacar o país vizinho e Teerão recusou reabrir o estreito, enquanto o conflito não cessasse.
Numa segunda publicação, Donald Trump acrescenta um pormenor: "O estreito de Ormuz está completamente aberto e pronto para a atividade e para a passagem total, mas o bloqueio naval manter-se-á em pleno vigor e efeito no que diz respeito apenas ao Irão, até que a nossa negociação com o Irão esteja 100% concluída."
Ou seja, os norte-americanos vão manter o seu contrabloqueio da via marítima por onde passa um quinto do petróleo mundial. "Este processo deverá decorrer muito rapidamente, uma vez que a maioria dos pontos já foi negociada."
Trump anuncia cessar-fogo de dez dias entre Israel e Líbano
O anúncio de um cessar-fogo de 10 dias entre Israel e Líbano foi feito pelo Presidente dos Estados Unidos, na quinta-feira, na rede social Truth Social. As tréguas começaram nesse dia às 22h00, hora de Lisboa.
O entendimento terá sido alcançado após conversas mantidas nesse mesmo dia com o Presidente do Líbano, Joseph Aoun, e com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, esclareceu Trump.
De resto, Trump avançou que Israel e o Líbano se reuniram em terça-feira em Washington, algo que aconteceu pela primeira vez em três décadas. Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, esteve presente.
“Acabei de ter excelentes conversas com o muito respeitado Presidente Joseph Aoun, do Líbano, e com o primeiro-ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estes dois líderes concordaram que, para alcançar a paz entre os seus países, vão começar formalmente um cessar-fogo de 10 dias às 17h EST (22 horas de Lisboa)”, escreveu Donald Trump.
“Foi uma honra resolver nove guerras em todo o mundo, e esta será a minha décima”, concluiu o Presidente norte-americano, chamando a si os louros desta negociação.
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