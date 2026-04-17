Estreito de Ormuz foi reaberto, Trump agradece e preço do petróleo afunda

Totalmente aberto. O Irão anunciou esta sexta-feira que o Estreito de Ormuz foi reaberto, durante o tempo que resta do período de cessar-fogo entre Israel e Líbano. Os mercados reagiram de imediato e preço do petróleo caiu cerca de 10%, ficando abaixo dos 90 dólares por barril. Trump já agradeceu a Teerão. As declarações são do ministro dos Negócios Estrangeiros que garante que todos os navios comerciais poderão navegar pelo estreito durante as tréguas de 10 dias entre Israel e Líbano, que começaram na quinta-feira à noite. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A passagem de navios pelo estreito será feita através da rota coordenada já anunciada pela Organização de Portos e Marítima do Irão, acrescentou Abbas Araqchi. "Em conformidade com o cessar-fogo no Líbano, a passagem de todos os navios comerciais pelo Estreito de Ormuz é declarada totalmente aberta durante o período restante do cessar-fogo, através da rota coordenada já anunciada pela Organização de Portos e Marítima da República Islâmica do Irão", escreveu o ministro na rede social X.



Trump já agradeceu, mas mantém o seu bloqueio Também nas redes sociais, o Presidente dos Estados Unidos já reagiu ao anúncio e agradeceu a Teerão. "O Irão acabou de anunciar que o estreito está completamente aberto e pronto abrir a ser transitado. Obrigado", escreveu Donald Trump. Apesar de ter sido negociado um cessar-fogo entre Irão e Estados Unidos, as várias partes não se entendiam sobre se as tréguas incluíam ou não o Líbano. Israel continuou a atacar o país vizinho e Teerão recusou reabrir o estreito, enquanto o conflito não cessasse. Numa segunda publicação, Donald Trump acrescenta um pormenor: "O estreito de Ormuz está completamente aberto e pronto para a atividade e para a passagem total, mas o bloqueio naval manter-se-á em pleno vigor e efeito no que diz respeito apenas ao Irão, até que a nossa negociação com o Irão esteja 100% concluída." Ou seja, os norte-americanos vão manter o seu contrabloqueio da via marítima por onde passa um quinto do petróleo mundial. "Este processo deverá decorrer muito rapidamente, uma vez que a maioria dos pontos já foi negociada."