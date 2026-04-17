Ex-embaixador Mandelson chumbou em teste para o cargo. Oposição exige demissão de Starmer

Apesar de pareceres negativos aparentemente devido às ligações ao empresário norte-americano acusado de pedofilia e abusos de menores, Jeffrey Epstein, Mandelson conseguiu contornar o resultado do teste.

Em menos de um ano na posição, Mandelson foi demitido, detido por conduta imprópria no exercício de funções públicas e investigado por Bruxelas em fevereiro deste ano.

Um porta-voz do Governo britânico garante que Starmer não sabia da falha no teste de verificação , nem qualquer outro ministro no poder.

Mandelson , de 72 anos, assumiu o cargo em Washington, em janeiro de 2025, apesar de ter reprovado no controlo de segurança, ou seja, na verificação de antecedentes.

A oposição britânica exigiu na quinta-feira a demissão do primeiro-ministro da Inglaterra , Keir Starmer , após uma investigação do jornal "The Guardian" revelar que o antigo embaixador Peter Mandelson chumbou num teste de avaliação para o cargo.

O ex-embaixador contactou autoridades externas para o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) ignorar a recomendação oficial dos serviços de segurança do país.

Perante o dilema, os responsáveis do MNE do país poderão ter recorrido a "um poder raramente utilizado para anular a recomendação dos serviços de segurança".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico disse estar a trabalhar "com urgência" para prestar esclarecimentos sobre a emissão da credencial, enquanto o Governo reafirma a intenção de publicar toda a documentação relativa ao processo.



Já os líderes da oposição voltaram a condenar a nomeação e estão a pedir a demissão de Starmer por ter enganado o Parlamento ao declarar que seguiu os procedimentos habituais.

As autoridades continuam a investigar Mandelson por suspeitas de ter divulgado documentos governamentais a Epstein e, em recompensa, o antigo embaixador recebia donativos de 21 mil euros (25 mil dólares).

Os emails divulgados sugerem que, em 2009, Mandelson enviou a Epstein um memorando escrito para Brown sobre possíveis vendas de ativos do Reino Unido e alterações fiscais, e que, em 2010, deu a Epstein conhecimento antecipado de um resgate da União Europeia no valor de 500 mil milhões de euros (590 mil milhões de dólares).

O jornal “Financial Times” noticiou que o montante total recebido terá sido de 63 mil euros (75 mil dólares).

A polícia lançou a investigação a 3 de fevereiro, após denúncias que alegam má conduta no exercício de funções públicas, incluindo uma comunicação feita pelo próprio governo.