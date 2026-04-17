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Ex-embaixador Mandelson chumbou em teste para o cargo. Oposição exige demissão de Starmer

17 abr, 2026 - 01:03 • Catarina Magalhães, com agências

Porta-voz do Governo garante que o primeiro-ministro britânico não sabia da falha no teste de antecedentes, que aparentemente revelava ligações a Jeffrey Epstein.

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A oposição britânica exigiu na quinta-feira a demissão do primeiro-ministro da Inglaterra, Keir Starmer, após uma investigação do jornal "The Guardian" revelar que o antigo embaixador Peter Mandelson chumbou num teste de avaliação para o cargo.

Mandelson, de 72 anos, assumiu o cargo em Washington, em janeiro de 2025, apesar de ter reprovado no controlo de segurança, ou seja, na verificação de antecedentes.

Um porta-voz do Governo britânico garante que Starmer não sabia da falha no teste de verificação, nem qualquer outro ministro no poder.

Em menos de um ano na posição, Mandelson foi demitido, detido por conduta imprópria no exercício de funções públicas e investigado por Bruxelas em fevereiro deste ano.

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Apesar de pareceres negativos aparentemente devido às ligações ao empresário norte-americano acusado de pedofilia e abusos de menores, Jeffrey Epstein, Mandelson conseguiu contornar o resultado do teste.

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O ex-embaixador contactou autoridades externas para o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) ignorar a recomendação oficial dos serviços de segurança do país.

Perante o dilema, os responsáveis do MNE do país poderão ter recorrido a "um poder raramente utilizado para anular a recomendação dos serviços de segurança".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico disse estar a trabalhar "com urgência" para prestar esclarecimentos sobre a emissão da credencial, enquanto o Governo reafirma a intenção de publicar toda a documentação relativa ao processo.

Já os líderes da oposição voltaram a condenar a nomeação e estão a pedir a demissão de Starmer por ter enganado o Parlamento ao declarar que seguiu os procedimentos habituais.

As autoridades continuam a investigar Mandelson por suspeitas de ter divulgado documentos governamentais a Epstein e, em recompensa, o antigo embaixador recebia donativos de 21 mil euros (25 mil dólares).

Os emails divulgados sugerem que, em 2009, Mandelson enviou a Epstein um memorando escrito para Brown sobre possíveis vendas de ativos do Reino Unido e alterações fiscais, e que, em 2010, deu a Epstein conhecimento antecipado de um resgate da União Europeia no valor de 500 mil milhões de euros (590 mil milhões de dólares).

O jornal “Financial Times” noticiou que o montante total recebido terá sido de 63 mil euros (75 mil dólares).

A polícia lançou a investigação a 3 de fevereiro, após denúncias que alegam má conduta no exercício de funções públicas, incluindo uma comunicação feita pelo próprio governo.

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