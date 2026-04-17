Hungria virou costas a Moscovo, Bulgária pode abrir a porta no domingo

A Bulgária vai a votos este domingo para eleições legislativas antecipadas, com a possibilidade de um candidato identificado com posições pró-Rússia sair reforçado.

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Rumen Radev, antigo Presidente da República, lidera as sondagens depois de ter deixado o cargo em janeiro para concorrer pelo partido Progressive Bulgaria.

Durante a presidência, Radev criticou sanções contra a Rússia e recusou classificar Vladimir Putin como agressor na guerra na Ucrânia.

“O nosso objetivo é claro: derrubar a oligarquia. Vamos recuperar o nosso país, para que não haja pessoas pobres na Bulgária europeia”, afirmou Rumen Radev.

Analistas apontam que o seu eleitorado junta apoiantes pró-Rússia e eleitores focados no combate à corrupção.

“O eleitorado de Radev está dividido quase de forma equilibrada”, disse Daniel Smilov à "DW", acrescentando que “de um lado estão os que são pró-Rússia; do outro, os que estão preocupados com a corrupção”.

A campanha tem evitado posições claras em política externa para não afastar nenhum destes grupos.

“Caso contrário, arrisca-se a antagonizar um dos dois grupos opostos”, afirmou Daniel Smilov.

As sondagens colocam o partido de Radev nos 34,2%, à frente dos principais adversários, num cenário sem maioria clara.

O principal adversário de Radev é a coligação de centro-direita GERB-SDS, liderada pelo antigo primeiro-ministro Boyko Borisov, que surge em segundo lugar com 19,5% das intenções de voto.

Outros concorrentes relevantes incluem o partido DPS, associado ao oligarca Delyan Peevski, e a aliança liberal e anti-corrupção PP-DB, ambos com resultados próximos nas sondagens, entre cerca de 9% e 12%.

A eventual vitória levanta dúvidas sobre o alinhamento da Bulgária com a União Europeia, sobretudo em matérias como sanções à Rússia e apoio à Ucrânia.