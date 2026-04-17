Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 17 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Hungria virou costas a Moscovo, Bulgária pode abrir a porta no domingo

17 abr, 2026 - 21:45 • Redação

Rumen Radev, associado a posições pró-Rússia, lidera intenções de voto na Bulgária. Eleições legislativas antecipadas realizam-se a 19 de abril após queda do Governo. Resultado pode contrastar com recente afastamento da Hungria em relação a Moscovo.

A+ / A-

A Bulgária vai a votos este domingo para eleições legislativas antecipadas, com a possibilidade de um candidato identificado com posições pró-Rússia sair reforçado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Rumen Radev, antigo Presidente da República, lidera as sondagens depois de ter deixado o cargo em janeiro para concorrer pelo partido Progressive Bulgaria.

Durante a presidência, Radev criticou sanções contra a Rússia e recusou classificar Vladimir Putin como agressor na guerra na Ucrânia.

“O nosso objetivo é claro: derrubar a oligarquia. Vamos recuperar o nosso país, para que não haja pessoas pobres na Bulgária europeia”, afirmou Rumen Radev.

Analistas apontam que o seu eleitorado junta apoiantes pró-Rússia e eleitores focados no combate à corrupção.

“O eleitorado de Radev está dividido quase de forma equilibrada”, disse Daniel Smilov à "DW", acrescentando que “de um lado estão os que são pró-Rússia; do outro, os que estão preocupados com a corrupção”.

A campanha tem evitado posições claras em política externa para não afastar nenhum destes grupos.

“Caso contrário, arrisca-se a antagonizar um dos dois grupos opostos”, afirmou Daniel Smilov.

As sondagens colocam o partido de Radev nos 34,2%, à frente dos principais adversários, num cenário sem maioria clara.

O principal adversário de Radev é a coligação de centro-direita GERB-SDS, liderada pelo antigo primeiro-ministro Boyko Borisov, que surge em segundo lugar com 19,5% das intenções de voto.

Outros concorrentes relevantes incluem o partido DPS, associado ao oligarca Delyan Peevski, e a aliança liberal e anti-corrupção PP-DB, ambos com resultados próximos nas sondagens, entre cerca de 9% e 12%.

A eventual vitória levanta dúvidas sobre o alinhamento da Bulgária com a União Europeia, sobretudo em matérias como sanções à Rússia e apoio à Ucrânia.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 17 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)