Indonésia proíbe passeios turísticos com elefantes

A Indonésia tornou-se o primeiro país a proibir, a nível nacional, os passeios turísticos a dorso de elefante, uma prática há anos contestada por organizações de defesa dos animais.

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A decisão consta de uma circular publicada no final de janeiro pelo Ministério do Ambiente e das Florestas, que defende a necessidade de promover um turismo animal mais educativo, inovador e ético.

Os elefantes de Sumatra, uma subespécie do elefante asiático, têm sido frequentemente deslocados do seu habitat natural para servir a indústria turística, sobretudo em destinos populares como Bali. As condições em que vivem têm sido alvo de críticas, incluindo em espaços apresentados como santuários ou centros de conservação.

Estima-se que existam menos de 3000 elefantes de Sumatra em estado selvagem, sendo a espécie considerada em perigo crítico de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza.