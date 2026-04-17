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Indonésia proíbe passeios turísticos com elefantes
17 abr, 2026 - 16:46 • Redação
Indonésia proibiu passeios turísticos de elefante em todo o território. Medida entra em vigor este ano. Governo aponta para um modelo de turismo mais ético.
A Indonésia tornou-se o primeiro país a proibir, a nível nacional, os passeios turísticos a dorso de elefante, uma prática há anos contestada por organizações de defesa dos animais.
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A decisão consta de uma circular publicada no final de janeiro pelo Ministério do Ambiente e das Florestas, que defende a necessidade de promover um turismo animal mais educativo, inovador e ético.
Os elefantes de Sumatra, uma subespécie do elefante asiático, têm sido frequentemente deslocados do seu habitat natural para servir a indústria turística, sobretudo em destinos populares como Bali. As condições em que vivem têm sido alvo de críticas, incluindo em espaços apresentados como santuários ou centros de conservação.
Estima-se que existam menos de 3000 elefantes de Sumatra em estado selvagem, sendo a espécie considerada em perigo crítico de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza.
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