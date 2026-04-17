Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 17 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Indústria

O que diz o novo plano quinquenal da China para chegar à hegemonia no mercado automóvel?

17 abr, 2026 - 13:43 • João Carlos Malta

Liderar e controlar a definição de regras internacionais, implementação rigorosa das novas técnicas e uma política de fusões no mercado que leve os mais fracos a caírem e os mais fortes a sobreviverem e liderarem à nível mundial.

A+ / A-

A China tem um novo plano quinquenal para a indústria automóvel para que o país asiático possa consolidar o domínio neste setor.

Para reforçar a vantagem competitiva no mercado mundial de veículos de próxima geração, especialmente na área dos elétricos, a China comprometeu-se a acelerar a adoção de normas técnicas e ser mais rigorosa na aplicação das mesmas. Pequim é já um dos players mais importantes na definição de regras a nível internacional.

Segundo escreve o jornal de Hong Kong, South China Morning Post, o objetivo deste novo plano é o de solidificar o estatuto de pioneira de normas a nível global.

Os objetivos foram anunciados na quinta-feira, em Pequim, por responsáveis do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação à emissora estatal China Central Television (CCTV).

Como novidades, há a atualização dos parâmetros de referência industriais, e a facilitação de fusões e aquisições impulsionadas pelo mercado.

O objetivo é o de acelerar a saída ordenada de capacidade de produção obsoleta.

Os objetivos de Pequim

A CCTV noticia que estas novas normas irão elevar a qualidade dos produtos. As melhorias mais visíveis são o aumento da vida útil das baterias dos veículos elétricos, e o estimulo à inovação técnica, nas quais se incluem aplicações de inteligência artificial para automóveis.

Neste âmbito destaca-se o reforço das normas em “indústrias prioritárias”, visando especificamente os veículos inteligentes conectados e as infraestruturas críticas.

A BYD, fabricante automóvel líder, aderiu recentemente à International Automotive Task Force, uma organização global que reúne os principais fabricantes e associações do setor, dedicada à definição de requisitos de sistemas de qualidade reconhecidos a nível mundial.

A produção mundial de automóveis cresceu 4,2% no ano passado, para 78,7 milhões de unidades, com os fabricantes asiáticos a continuarem a dominar, representando 62,1% do total, de acordo com um relatório anual divulgado no início deste mês pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis.

A produção da China disparou 10,4% graças ao forte apoio político e à expansão dos volumes de exportação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 17 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

