Paquistão escolta negociadores iranianos após receio de ataque israelita

A Força Aérea do Paquistão lançou uma operação de grande envergadura para escoltar os negociadores iranianos de regresso a casa, após conversações de paz inconclusivas com os Estados Unidos no fim de semana passado, avança a agência Reuters.

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De acordo com duas fontes paquistanesas com conhecimento direto da operação, citadas pela agência de notícias, foram mobilizados cerca de duas dezenas de caças, bem como um Sistema Aerotransportado de Alerta e Controlo (AWACS), para garantir a segurança da delegação iraniana na viagem de regresso a partir de Islamabad.

Uma dessas fontes acrescentou que o dispositivo poderá repetir-se em futuras rondas negociais, “caso os iranianos o solicitem”; de outro modo, explicou, “os aviões paquistaneses iriam recebê-los no espaço aéreo do Paquistão”.

Receio de ataque levou a escolta aérea

Segundo fontes envolvidas nas negociações, a decisão de avançar com a escolta surgiu após preocupações manifestadas pela delegação iraniana quanto à sua segurança.

Um diplomata regional afirmou que Teerão levantou a possibilidade de uma ameaça apenas em termos cautelares, descrevendo-a como “hipotética”. Ainda assim, o alerta foi levado a sério. Como resumiu uma fonte de segurança, “quando as negociações fracassaram, os iranianos ficaram receosos de que as coisas não tivessem corrido bem” e passaram a temer que “poderiam ser alvo de um ataque”.

A missão envolveu meios significativos da aviação paquistanesa, incluindo aeronaves J-10 de fabrico chinês.

Segundo uma fonte ouvida pela Reuters, “esta foi uma missão operacional de grande envergadura, se a olharmos do ponto de vista de um piloto”.

Outra fonte confirmou que a proteção se estendeu até território iraniano: “Acompanhámo-los até Teerão. A segurança deles era da nossa responsabilidade, mesmo para além do tempo que passaram aqui”.

A delegação iraniana era liderada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros Abbas Araqchi e pelo presidente do Parlamento Mohammad Baqer Qalibaf, antigo oficial militar e piloto.

Fontes de segurança indicaram que o pedido — formal ou não — de escolta ultrapassou largamente os procedimentos habituais. Um diplomata acrescentou que os iranianos não excluíram “a possibilidade de Israel poder até atacar a aeronave”, o que levou o Paquistão a insistir na proteção.

Declarações inflamadas agravam tensão

O clima de incerteza foi agravado por declarações recentes de líderes internacionais. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu afirmou que “não emitiria apólices de seguro de vida para nenhum dos líderes da organização terrorista”, acrescentando que não pretende “fornecer aqui um relatório exato sobre o que estamos a planear”.

Apesar do impasse — nas negociações em que participou também o vice-presidente JD Vance — fontes diplomáticas indicam que o diálogo continua. Trump afirmou que a guerra “deveria estar a terminar muito em breve”, admitindo novas conversações em Islamabad já este fim de semana.