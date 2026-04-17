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Guerra no Médio Oriente
Trump "proíbe" Israel de atacar o Líbano e quer que EUA recuperem urânio do Irão
17 abr, 2026 - 17:02 • Diogo Camilo
Presidente dos Estados Unidos diz que "o que é demais, é demais" e que Israel não vai voltar a bombardear o Líbano. E avança que os Estados Unidos vão entrar no Irão a um "ritmo tranquilo" para recuperar o urânio enriquecido iraniano.
O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, anunciou esta sexta-feira que "proibiu" Israel de voltar a atacar o Líbano, mas ressalva que o acordo dos norte-americanos com o Irão não envolve o que está a acontecer em território libanês.
Em publicação nas redes sociais, Trump diz que "o que é demais, é demais". "Israel não voltará a bombardear o Líbano. Estão proibidos de o fazer pelos Estados Unidos", escreveu o chefe de Estado norte-americano.
O aviso acontece um dia depois de Trump ter anunciado um cessar-fogo de 10 dias entre os governos de Israel e Líbano. Esta sexta-feira, o Ministério da Saúde libanês anunciou que pelo menos 2.294 pessoas morreram dede o início dos ataques israelitas, a 2 de março.
EUA vão recuperar urânio enriquecido do Irão
Em entrevista à Reuters esta sexta-feira, Donald Trump anunciou também que os Estados Unidos da América vão entrar no Irão a um "ritmo tranquilo" para recuperar o urânio enriquecido iraniano e transportá-lo para os EUA.
"Vamos entrar no Irão, num ritmo tranquilo, e começar a escavar com máquinas pesadas. Vamos trazer tudo de volta para os Estados Unidos", disse Trump, acrescentando que a poeira nuclear será recuperada "muito em breve", referindo-se aos ataques a instalações nucleares do Irão em junho do ano passado.
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