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Guerra do Médio Oriente

Irão atinge navio-tanque no estreito de Ormuz, diz a marinha britânica

18 abr, 2026 - 14:29 • João Carlos Malta

Tanto a embarcação como a tripulação estão em segurança, disseram as autoridades, enquanto é iniciada uma investigação sobre a mais recente escalada de violência.

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A Guarda Revolucionária Islâmica do Irão disparou contra pelo menos um navio nas águas próximas de Omã, depois de Teerão ter voltado a fechar o Estreito de Ormuz no sábado, segundo a Organização de Comércio Marítimo do Reino Unido.

O New York Post escreve que duas lanchas da Guarda Revolucionária Islâmica aproximaram-se de um petroleiro a cerca de 32 quilómetros a nordeste do país do Golfo, por volta das 13h00 locais, e abriram fogo sem, informou o comandante do petroleiro.

As gravações áudio indicam que duas embarcações indianas foram forçadas a sair do estreito após os disparos. Uma dessas embarcações era um superpetroleiro de bandeira indiana, transportando dois milhões de barris de petróleo iraquiano, segundo uma conta da X que monitoriza as viagens marítimas.

O incidente representa uma viragem perigosa num impasse já tenso sobre um dos pontos de estrangulamento mais críticos do mundo para o transporte marítimo, por onde passa normalmente cerca de um quinto do fornecimento global de petróleo.

O ataque de sábado ocorre no meio da confusão sobre o estatuto do estreito, com o Irão a enviar sinais contraditórios nos últimos dias — afirmando ter reaberto o estreito na sexta-feira, ao mesmo tempo que alertava que o voltaria a fechar em resposta a um bloqueio naval liderado pelos EUA.

Irão volta a fechar o estreito de Ormuz, menos de 24 horas depois de o reabrir

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Entretanto, o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, num comunicado nas redes sociais, afirma que "enquanto o inimigo pretender interromper a passagem de embarcações e aplicar o seu bloqueio naval, o Irão considerará isso uma violação do cessar-fogo e impedirá a reabertura condicional e limitada do Estreito de Ormuz".

Sobre as negociações para pôr fim à guerra,o conselho que foram apresentadas novas propostas pelos EUA, que Teerão está "atualmente a analisar e às quais ainda não respondeu".

Trump rejeita chantagem do Irão

Já depois, o presidente dos Estados Unidos afirma que estão a decorrer "conversas muito boas" com o Irão e descreve o país que age "de forma algo astuta, como tem feito nos últimos 47 anos".

Trump diz que os líderes iranianos querem fechar o estreito de Ormuz, mas os EUA não vão permitir “chantagem”. Os EUA estão a adotar uma postura firme, acrescenta.

O presidente afirma que haverá "algumas informações até ao final do dia" sobre o Irão, mas não respondeu a nenhuma pergunta direta sobre o conflito antes do final da sessão.

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