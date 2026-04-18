Irão atinge navio-tanque no estreito de Ormuz, diz a marinha britânica

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irão disparou contra pelo menos um navio nas águas próximas de Omã, depois de Teerão ter voltado a fechar o Estreito de Ormuz no sábado, segundo a Organização de Comércio Marítimo do Reino Unido.

O New York Post escreve que duas lanchas da Guarda Revolucionária Islâmica aproximaram-se de um petroleiro a cerca de 32 quilómetros a nordeste do país do Golfo, por volta das 13h00 locais, e abriram fogo sem, informou o comandante do petroleiro.

As gravações áudio indicam que duas embarcações indianas foram forçadas a sair do estreito após os disparos. Uma dessas embarcações era um superpetroleiro de bandeira indiana, transportando dois milhões de barris de petróleo iraquiano, segundo uma conta da X que monitoriza as viagens marítimas.

O incidente representa uma viragem perigosa num impasse já tenso sobre um dos pontos de estrangulamento mais críticos do mundo para o transporte marítimo, por onde passa normalmente cerca de um quinto do fornecimento global de petróleo.

O ataque de sábado ocorre no meio da confusão sobre o estatuto do estreito, com o Irão a enviar sinais contraditórios nos últimos dias — afirmando ter reaberto o estreito na sexta-feira, ao mesmo tempo que alertava que o voltaria a fechar em resposta a um bloqueio naval liderado pelos EUA.