Irão diz que EUA apresentaram novas propostas para paz duradoura

O Irão anunciou este sábado que recebeu "novas propostas" dos Estados Unidos para terminar a guerra no Médio Oriente de forma permanente, mas ainda não respondeu, noticia a agência noticiosa oficial, a Irna.

"Nos últimos dias, durante a visita a Teerão do comandante do exército paquistanês, na qualidade de mediador, os americanos apresentaram novas propostas; o Irão está atualmente a analisá-las e ainda não respondeu", lê-se numa nota do Conselho Supremo de Segurança Nacional.

Na nota noticiada pela Irna e citada pela agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP), os dirigentes iranianos garantem que os seus negociadores não farão "qualquer compromisso".

Os Estados Unidos e Israel lançaram no dia 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, justificando-o com a inflexibilidade da República Islâmica nas negociações para pôr fim ao enriquecimento de urânio no âmbito do seu programa nuclear, que afirma destinar-se apenas a fins civis.

Em retaliação à ofensiva, o Irão encerrou o Estreito de Ormuz, abalando a economia mundial, e lançou ataques contra alvos em Israel, bases norte-americanas e infraestruturas civis em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Jordânia, Omã e Iraque.