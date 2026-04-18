Irão quer "princípio de acordo" com EUA e não irá entregar urânio enriquecido

Um segundo navio de carga foi este sábado atingido no Estreito de Ormuz quando navegava a cerca de 25 milhas náuticas de Omã, segundo a Marinha britânica.

A informação consta da página do Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido, que regista 35 incidentes recentes, entre atividades suspeitas, avisos ou ataques desde o início do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irão no Médio Oriente.

A notícia surge após relatos de um ataque da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão contra um petroleiro depois de Teerão ter voltado a fechar o Estreito de Ormuz. Em relação ao incidente, que envolveu duas embarcações indianas, o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros da Índia, pediu ao Irão que facilitasse a passagem de navios indianos.

Saeed Khatibzadeh avançou ainda à Associated Press que não irá entregar o urânio enriquecido aos Estados Unidos, contrariando as declarações de Donald Trump esta sexta-feira.

O responsável referiu ainda que têm acontecido negociações entre Irão e EUA, mas diz que o Irão querem que um "acordo de princípio" seja finalizado antes de quaisquer negociações presenciais, pedindo que os Estados Unidos "compreendam e abordem as principais preocupações, incluindo as sanções impostas por Washington a Teerão.



À CNN, um oficial iraniano adiantou que Teerão permitirá a passagem de navios, mas dará prioridade a quem pagar mais.

"Dada a limitação do número de navios que terão permissão para passar, o Irão decidiu dar prioridade aos que respondam mais rapidamente aos novos protocolos do estreito de Ormuz e paguem os custos de segurança e os serviços de segurança", indicou, acrescentando que os navios que não realizem os pagamentos solicitados terão de ficar à espera.

Segundo uma organização iraniana já foram registadas pelo menos 3.468 mortes no país desde o início do conflito com os Estados Unidos e Israel, que se iniciou a 28 de fevereiro.

Israel ameaça atacar navios que se aproximem do Estreito de Ormuz

A Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão (IRGC) ameaçou este sábado atacar qualquer navio que se aproxime do estreito de Ormuz, no contexto das tensões na região.

Em comunicado divulgado pelo 'site' oficial Sepah News, a força naval iraniana alertou que nenhuma embarcação deve abandonar a sua ancoragem no Golfo Pérsico ou no Mar de Omã.

"Qualquer tentativa de aproximação ao Estreito de Ormuz será considerada cooperação com o inimigo, e a embarcação infratora será alvejada", refere a nota.

O estreito de Ormuz é uma das principais rotas marítimas mundiais para o transporte de petróleo, sendo estratégico para o comércio energético global.

O aviso surge num contexto de agravamento das tensões regionais, com impactos potenciais na segurança da navegação e nos mercados internacionais.