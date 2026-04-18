Irão reabre parcialmente o espaço aéreo

O espaço aéreo do Irão reabriu de forma parcial, esta sábado, noticiam alguns media iranianos. Segundo as informações conhecidas a medida surge como consequência do acordo de cessar-fogo na região.

Os mesmos meios dizem que esta medida reflete uma relativa melhoria da situação de segurança e uma retoma gradual do tráfego aéreo.

De acordo com as informações dos media locais, os voos foram autorizados a ser retomados em áreas específicas do espaço aéreo iraniano, particularmente nas regiões orientais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



No entanto, os voos continuam suspensos noutras áreas, incluindo a capital, Teerão, até novo aviso.

Esta decisão surge num contexto mais vasto de reabertura gradual do espaço aéreo em vários países do Médio Oriente, na sequência da trégua temporária entre os Estados Unidos e o Irão.

Ainda assim, o tráfego aéreo continua sujeito a avaliações de segurança contínuas, dada a fragilidade da situação regional.