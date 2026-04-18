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Guerra do Médio Oriente
Irão volta a fechar o estreito de Ormuz, menos de 24 horas depois de o reabrir
18 abr, 2026 - 10:03 • João Carlos Malta
Teerão acusa os EUA de não cumprirem o acordo e voltou atrás a um decisão tomada na sexta-feira.
O Irão anuncia que voltou a fechar o estreito de Ormuz, algo que acontece menos de um dia depois da reabertura daquela via marítima por onde passa 20% do petróleo mundial. Teerão culpa Washington pela decisão.
"Os EUA não cumpriram suas obrigações. Portanto, o Estreito de Ormuz está agora fechado novamente e a passagem requer aprovação do Irão", noticia a televisão estatal do Irão.
A decisão acontece depois de ontem o Irão ter concordado em permitir que um número limitado de navios passasse pelo Estreito de Ormuz.
O país do Golfo Pérsico tinha anunciado na sexta-feira que o Estreito de Ormuz foi reaberto, durante o tempo que resta do período de cessar-fogo entre Israel e Líbano. Os mercados reagiram de imediato e preço do petróleo caiu cerca de 10%, ficando abaixo dos 90 dólares por barril. Trump já agradeceu a Teerão.
🚨 BREAKING— IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) April 18, 2026
Iran's Central Military HQ:
Iran agreed to allow a limited number of ships to pass through the Strait of Hormuz according to agreements.#But U.S. did not fulfill their obligations.
🚨 So, the Strait of Hormuz is now #closed again and passage requires IRAN approval.
"Em conformidade com o cessar-fogo no Líbano, a passagem de todos os navios comerciais pelo Estreito de Ormuz é declarada totalmente aberta durante o período restante do cessar-fogo, através da rota coordenada já anunciada pela Organização de Portos e Marítima da República Islâmica do Irão", escreveu o Seyed Araghchi na rede social X.
Trump agradeceu, mas manteve bloqueio
A esta decisão segui-se a mensagem do presidente dos Estados Unidos, também nas redes sociais, em que reagiu ao anúncio e agradeceu a Teerão.
"O Irão acabou de anunciar que o estreito está completamente aberto e pronto abrir a ser transitado. Obrigado", escreveu Donald Trump.
Numa segunda publicação, Donald Trump acrescenta um pormenor: "O estreito de Ormuz está completamente aberto e pronto para a atividade e para a passagem total, mas o bloqueio naval manter-se-á em pleno vigor e efeito no que diz respeito apenas ao Irão, até que a nossa negociação com o Irão esteja 100% concluída."
Ou seja, os norte-americanos vão manter o seu contrabloqueio da via marítima por onde passa um quinto do petróleo mundial. "Este processo deverá decorrer muito rapidamente, uma vez que a maioria dos pontos já foi negociada."
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