Irão volta a fechar o estreito de Ormuz, menos de 24 horas depois de o reabrir

O Irão anuncia que voltou a fechar o estreito de Ormuz, algo que acontece menos de um dia depois da reabertura daquela via marítima por onde passa 20% do petróleo mundial. Teerão culpa Washington pela decisão.

"Os EUA não cumpriram suas obrigações. Portanto, o Estreito de Ormuz está agora fechado novamente e a passagem requer aprovação do Irão", noticia a televisão estatal do Irão.



A decisão acontece depois de ontem o Irão ter concordado em permitir que um número limitado de navios passasse pelo Estreito de Ormuz.

O país do Golfo Pérsico tinha anunciado na sexta-feira que o Estreito de Ormuz foi reaberto, durante o tempo que resta do período de cessar-fogo entre Israel e Líbano. Os mercados reagiram de imediato e preço do petróleo caiu cerca de 10%, ficando abaixo dos 90 dólares por barril. Trump já agradeceu a Teerão.

As declarações foram do ministro dos Negócios Estrangeiros que garante que todos os navios comerciais poderão navegar pelo estreito durante as tréguas de 10 dias entre Israel e Líbano, que começaram na quinta-feira à noite.