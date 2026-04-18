Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 19 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Guerra no Médio Oriente

Líder do Hezbollah promete retaliar contra ataques de Israel

18 abr, 2026 - 22:13 • Lusa

Naim Qassem diz que a forma como “os Estados Unidos estão a impor o seu texto e a falar em nome do Governo libanês” é um insulto ao Líbano.

A+ / A-

O líder do movimento libanês pró-Irão Hezbollah, Naim Qassem, prometeu este sábado retaliar contra os ataques israelitas no Líbano e Israel anunciou a morte de um dos seus militares naquele território, onde o cessar-fogo está em vigor.

“Um cessar-fogo significa a cessação completa de todas as hostilidades. Como não confiamos neste inimigo, os combatentes da resistência permanecerão no terreno, prontos para disparar, e responderão a quaisquer violações”, garantiu Naim Qassem num comunicado lido na televisão, acrescentando que uma trégua não pode ser unilateral.

No sábado, o exército israelita anunciou que tinha estabelecido uma “linha amarela” de demarcação no sul do Líbano, semelhante à de Gaza, e que tinha “eliminado uma célula terrorista” que operava perto das suas tropas.

Estas são as primeiras declarações de Naim Qassem desde que o cessar-fogo entrou em vigor, anunciado por Washington na quinta-feira, após um encontro no início da semana entre os embaixadores libanês e israelita nos Estados Unidos — o primeiro encontro deste tipo em décadas.

O líder do Hezbollah afirmou que a forma como “os Estados Unidos estão a impor o seu texto e a falar em nome do Governo libanês” é um insulto ao Líbano.

“Basta submeter o Líbano a estas humilhações negociando diretamente com o inimigo israelita e ouvindo os seus ditames, e com este espetáculo vergonhoso em Washington”, declarou.

O Líbano foi arrastado para a guerra regional quando o Hezbollah, um movimento islamista financiado e apoiado por Teerão, atacou Israel, em 2 de Março, em retaliação pelo assassinato do líder supremo Ali Khamenei, no primeiro dia da ofensiva israelo-americana contra o Irão.

Naim Qassem expressou ainda a sua “gratidão” ao Irão pelo “seu apoio e assistência”.

Entretanto, o governo libanês tomou recentemente medidas sem precedentes contra a organização, declarando a sua intenção de a desarmar e proibindo as suas atividades militares.

O Hezbollah rejeitou estas decisões, mas Naim Qassem afirmou que o seu grupo estava “aberto à plena cooperação com as autoridades libanesas, iniciando um novo capítulo (…) e utilizando as nossas forças no âmbito de uma estratégia de segurança nacional”.

Por sua vez, o exército israelita anunciou este sábado a morte no sul do Líbano de um dos seus militares, o que eleva para 14 o número de mortos no país vizinho desde o início da ofensiva.

Segundo um comunicado militar, o soldado, identificado como o sargento na reserva Barak Kalfon, morreu em combate num incidente em que outros três soldados ficaram feridos, dois deles com ferimentos ligeiros.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 19 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)