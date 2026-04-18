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Meta está a planear despedir oito mil trabalhadores em maio

18 abr, 2026 - 00:47 • Catarina Magalhães, com Reuters

Depois deste corte de 10% da equipa da grande tecnológica, a empresa proprietária do Facebook e do Instagram recusa comentar o calendário ou a dimensão dos próximos cortes previstos.

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A Meta está a planear despedir oito mil trabalhadores no dia 20 de maio e substituir os cargos ao investir centenas de milhões de euros em Inteligência Artificial, avançou a agência de notícias Reuters.

Esta será a primeira de outras vagas de despedimentos em larga escala na grande tecnológica.

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Novos cortes estão a ser estudados pela empresa proprietária do Facebook e do Instagram. O objetivo é remodelar o funcionamento interno da empresa.

Em dezembro, os relatórios da Meta revelaram que a empresa empregava cerca de 80 mil pessoas.

Porém, a grande tecnológica recusa comentar o calendário ou a dimensão dos próximos cortes previstos.

Os chefes da Meta já tinham anunciado em março que estavam a ponderar despedir 20% ou mais da sua força laboral – o que, na verdade, se vai traduzir em cortes de 10%, por enquanto.

O líder da Meta, Mark Zuckerberg, está na lista das pessoas mais ricas do planeta, com uma fortuna que ronda os 222 mil milhões de dólares (191,9 mil milhões de euros).

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