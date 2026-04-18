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Médio Oriente
"O Irão nunca há de ter uma arma nuclear", garante Trump
18 abr, 2026 - 01:15 • Catarina Magalhães
Nova ronda de negociações entre os EUA e o Irão deverá ter lugar na próxima segunda-feira em Islamabad, capital do Paquistão, segundo fontes próximas do Irão.
O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, voltou a insistir na sexta-feira que o regime de Teerão não pode nem vai ter armas nucleares, em entrevista à estação televisiva norte-americana "CNN Internacional".
"O Irão nunca há de ter uma arma nuclear", assegurou Trump.
A par desta garantia, o líder norte-americano garantiu que não há dinheiro envolvido como parte de um acordo a ser negociado para acabar com a guerra no Irão.
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As conversações entre os dois países vão continuar ao longo deste fim de semana, adiantou Trump.
Porém, fontes próximas do Irão contrariam a informação avançada pelo Presidente dos EUA e admitiram que a próxima ronda negocial só deve ter lugar na próxima segunda-feira em Islamabad, capital do Paquistão.
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Trump acredita que o processo de negociações está a correr "bem", reconhecendo que já não restam "muitos pontos de divergência" com Teerão.
Esta sexta-feira, o Irão anunciou esta sexta-feira a reabertura do estreito de Ormuz, durante o tempo que resta do período de cessar-fogo entre Israel e Líbano.
Os mercados reagiram de imediato e preço do petróleo caiu cerca de 10%, ficando abaixo dos 90 dólares por barril.
Em reação, Donald Trump saudou a medida ao mesmo tempo que promete manter o bloqueio aos portos iranianos. Mas, caso os EUA não cumpram o acordo, o Teerão ameaçou responder de forma recíproca.
A "CNN Internacional" adiantou, na mesma notícia, que apenas seis navios terão atravessado na sexta-feira o estreito.
Segundo o Presidente dos EUA, assim que um acordo for assinado, o bloqueio do estreito de Ormuz acabará.
O barril de Brent – a referência para Portugal – chegou a estar a negociar na casa dos 88 dólares. Isto é, caiu quase 10% e fechou a valer 90 dólares e 38 cêntimos
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