Pelo menos cinco mortos em tiroteio em Kiev, suspeito abatido pela polícia

Um homem matou pelo menos cinco pessoas depois de se ter barricado num supermercado este sábado em Kiev, na Ucrânia.

Segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o ministro da Administração Interna do país, Ihor Klymenko, há ainda uma dezena de feridos do tiroteio que estão a ser tratados no hospital.

"O atirador foi abatido durante a detenção", escreveu Klymenko no Telegram, falando da operação das forças especiais no local, referindo que o suspeito fez reféns e atirou sobre um polícia durante a sua detenção e depois de negociações.

O suspeito foi identificado como um homem de 58 anos natural de Moscovo, que abriu fogo e matou quatro pessoas na rua, antes de se barricar no supermercado, onde matou mais uma pessoa com uma arma automática.