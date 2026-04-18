Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 18 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ucrânia

Pelo menos cinco mortos em tiroteio em Kiev, suspeito abatido pela polícia

18 abr, 2026 - 18:34 • Diogo Camilo

Suspeito foi identificado como um homem de 58 anos natural de Moscovo, que abriu fogo e matou quatro pessoas na rua, antes de se barricar num supermercado, onde fez reféns e matou mais uma pessoa.

A+ / A-

Um homem matou pelo menos cinco pessoas depois de se ter barricado num supermercado este sábado em Kiev, na Ucrânia.

Segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o ministro da Administração Interna do país, Ihor Klymenko, há ainda uma dezena de feridos do tiroteio que estão a ser tratados no hospital.

"O atirador foi abatido durante a detenção", escreveu Klymenko no Telegram, falando da operação das forças especiais no local, referindo que o suspeito fez reféns e atirou sobre um polícia durante a sua detenção e depois de negociações.

O suspeito foi identificado como um homem de 58 anos natural de Moscovo, que abriu fogo e matou quatro pessoas na rua, antes de se barricar no supermercado, onde matou mais uma pessoa com uma arma automática.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 18 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)