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Pentágono em contactos com fabricantes automóveis para produção militar

18 abr, 2026 - 00:24 • Lusa

Pentágono procura sobretudo apoio na produção de componentes e não de sistemas de armamento completos, bem como na aquisição rápida e a baixo custo de veículos, munições e outros equipamentos.

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O Pentágono tem mantido contactos com várias empresas do setor automóvel, incluindo a General Motors e a Ford, sobre uma eventual colaboração no reforço da produção de materiais militares, segundo o "The Wall Street Journal" (WSJ).

De acordo com o jornal norte-americano, que cita fontes próximas das conversações, os contactos são "preliminares e amplos" e começaram antes da ofensiva dos Estados Unidos da América (EUA) e de Israel contra o Irão, centrando-se no aumento da capacidade de produção interna.

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As autoridades norte-americanas terão pedido aos responsáveis das empresas que identifiquem eventuais obstáculos a uma eventual participação no setor da defesa, nomeadamente em matéria de contratos e processos de adjudicação.

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Já o "The New York Times", que cita fontes próprias, adianta que o Pentágono procura sobretudo apoio na produção de componentes e não de sistemas de armamento completos, bem como na aquisição rápida e a baixo custo de veículos, munições e outros equipamentos.

Outras empresas contactadas incluem a Oshkosh e a GE Aerospace, sucessora do conglomerado General Electric após a sua reestruturação.

Por sua vez, em comunicado, o Departamento de Defesa admitiu pretender "alargar a base industrial de defesa, aproveitando todas as soluções e tecnologias comerciais disponíveis" para garantir a "vantagem" das forças norte-americanas.

Durante a pandemia de Covid-19, a administração de Donald Trump já tinha recorrido a empresas industriais para apoiar a produção de equipamento médico, como ventiladores.

Os dois jornais sublinham ainda que os conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente têm pressionado as reservas de munições dos Estados Unidos, recordando também o recurso a grandes empresas industriais durante a Segunda Guerra Mundial para produção militar.

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