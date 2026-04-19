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Blue Origin lança foguetão reutilizado New Glenn mas falha órbita de satélite

19 abr, 2026 - 21:38 • Lusa

O propulsor reutilizado aterrou com sucesso numa plataforma no Oceano Atlântico, mas o satélite de comunicações foi colocado numa órbita diferente da pretendida.

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A empresa espacial Blue Origin lançou com sucesso o foguetão New Glenn, já reutilizado, mas falhou a colocação do satélite na órbita prevista.

O lançamento ocorreu na madrugada de domingo (final da manhã em Portugal) a partir de Cabo Canaveral, com o foguetão de quase 100 metros de altura a completar a separação das duas componentes, conforme planeado.

O propulsor reutilizado aterrou com sucesso numa plataforma no Oceano Atlântico cerca de nove minutos e 30 segundos após a descolagem, repetindo um feito técnico considerado crítico para aumentar a cadência de lançamentos.

A empresa informou, porém, que o satélite de comunicações AST SpaceMobile foi colocado numa órbita diferente da pretendida, estando a avaliar o desvio.

Este foi o terceiro voo bem-sucedido do New Glenn, após duas missões realizadas em 2025, num contexto de crescente competição com a empresa de aeronáutica SpaceX, que domina o setor com tecnologias de reutilização.

A recuperação do propulsor, altamente complexa para um veículo desta dimensão, reforça a estratégia da empresa fundada por Jeff Bezos de apostar na reutilização para reduzir custos e aumentar a frequência de missões.

O mesmo propulsor já tinha sido recuperado em novembro, tendo sido renovado com substituição de motores antes deste novo voo.

A Blue Origin pretende disputar com a SpaceX contratos no programa lunar Artemis, no qual ambas desenvolvem módulos de aterragem para a NASA.

Os Estados Unidos mantêm como objetivo levar novamente astronautas à Lua até 2028, numa corrida tecnológica acompanhada de perto face à concorrência internacional, nomeadamente da China.

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