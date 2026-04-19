- Noticiário das 17h
- 19 abr, 2026
-
Eleições Legislativas
Ex-presidente eurocético caminha para forte vitória na Bulgária
19 abr, 2026 - 19:54
Rumen Radev renunciou em janeiro para poder concorrer a estas legislativas, as oitavas eleições em cinco anos na Bulgária. Projeções colocam o seu partido com 38%, mas incapaz de conseguir maioria sozinho.
O partido do ex-presidente da Bulgária, Rumen Radev, surge na frente das projeções e deverá vencer as eleições legislativas deste domingo.
Durante a campanha eleitoral, o partido Bulgária Progressista, considerado pró-russo, prometeu erradicar a corrupção e acabar com uma espiral de governos fracos. No entanto, vai precisar de se coligar para conseguir maioria.
Ex-piloto da Força Aérea, Radev tem-se mostrado contra o apoio militar à Ucrânia na guerra contra a Rússia. O ex-presidente renunciou em janeiro para poder concorrer a estas legislativas, que acontecem depois de protestos que levaram à saída do governo anterior, em dezembro do ano passado.
Estas são as oitavas eleições em cinco anos na Bulgária, onde os decisores políticos têm sido os mesmos nos últimos anos.
A sondagem à boca das urnas da Alpha Research mostra o Bulgária Progressista de Radev com 38,1%, muito à frente do partido GERB, liderado pelo ex-primeiro-ministro Boyko Borissov, que fica atrás em segundo lugar com 15,9%. As percentagens mudam entre projeções, mas todas mostram uma forte vitória de Radev, que ainda assim será insuficiente para uma maioria.
Aos jornalistas, após a divulgação das projeções, Radev diz que fará "tudo o que for possível" para o país não voltar a eleições, mostrando-se disposto a uma coligação com o PP-DB, que ficou em terceiro lugar, com 14,1% dos votos, não descartando a possibilidade de um governo minoritário.
- Noticiário das 17h
- 19 abr, 2026
-