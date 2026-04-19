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Guerra no Médio Oriente

Irão recusa negociações presenciais com Estados Unidos enquanto durar bloqueio marítimo

19 abr, 2026 - 17:28 • Diogo Camilo e Lusa

Trump avançou que os Estados Unidos vão propor "um acordo bastante justo e razoável", mas Teerão não deverá participar nas negociações no Paquistão.

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O Irão não deverá enviar qualquer delegação para a nova ronda de negociações com os Estados Unidos que, anunciou Donald Trump, acontecerão esta segunda-feira no Paquistão.

Segundo a agência estatal iraniana, a decisão do Irão será de não participar em negociações "até que se mantenha um bloqueio marítimo" contra portos iranianos por parte dos norte-americanos.

Representantes de Irão e Estados Unidos têm mantido troca de mensagens, através de uma mediação do Paquistão, depois de uma primeira ronda de negociações que se realizou no passado fim de semana em Islamabad e terminou sem acordo.

Nas redes sociais, Trump avançou que os Estados Unidos vão propor "um acordo bastante justo e razoável", ameaçando que, sem acordo, irá “destruir todas as centrais elétricas e pontes” no Irão. Já Teerão denunciou este domingo que o cerco marítimo dos EUA é “ilegal” e “delituoso”, que tem impedido navios que saem e entram dos portos iranianos.

O presidente norte-americano acusa o Irão de “violação do acordo de cessar-fogo” depois de "terem decidido disparar ontem no Estreito de Ormuz".

Este sábado, o Irão voltou a impor um “controlo rigoroso” no Estreito de Ormuz, impedindo a passagem de navios em resposta ao bloqueio norte-americano, apenas um dia depois de anunciar a reabertura desta via, por onde passa 20% do petróleo mundial.

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