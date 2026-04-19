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Oito crianças mortas em tiroteio no estado norte-americano do Louisiana

19 abr, 2026 - 18:54 • Diogo Camilo

Algumas das crianças que morreram eram parentes do suspeito. Pelo menos uma dezena de pessoas foram baleadas. Suspeito foi abatido pelas autoridades após perseguição policial.

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Oito crianças, com idades entre um e 14 anos, foram mortas num tiroteio este domingo na cidade norte-americana de Shreveport, no estado do Louisiana, com o suspeito a ter sido abatido pela polícia durante uma perseguição.

Segundo o porta-voz do Departamento de Polícia de Shreveport, Christopher Bordelon, em conferência de imprensa, algumas das crianças que morreram eram parentes do suspeito. Pelo menos uma dezena de pessoas foram baleadas, mas não foi detalhada a situação das vítimas sobreviventes.

O alerta foi dado pouco depois das 6 horas da manhã locais, por volta das 12h00 em Lisboa, e a situação foi descrita como uma "altercação doméstica".

O suspeito roubou um carro após o tiroteio e foi morto pela polícia durante a perseguição, estando agora a ser investigado como aconteceu.

Em reação, o autarca de Shreveport, Tom Arceneaux, descreveu o tiroteio como uma "situação trágica".

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