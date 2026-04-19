Sánchez anuncia que pedirá formalmente à UE o fim do acordo de cooperação com Israel

19 abr, 2026 - 13:27 • João Carlos Malta

Em vésperas de receber o presidente português, António José Seguro, Pedro Sánchez fez o anúncio num contexto de pré campanha eleitoral para a Andaluzia

O presidente do Governo e secretário-geral do PSOE, Pedro Sánchez, anunciou que a Espanha irá solicitar formalmente, na reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27, na terça-feira, no Luxemburgo, "a rescisão do acordo de associação com Israel".

"Um Governo que viola o direito internacional ou os princípios da UE não pode ser seu parceiro", justificou.

A pré-campanha para as eleições na Andaluzia, marcadas para 17 de maio, tem como objetivo de recuperar o apoio eleitoral do Partido Socialista, que se encontra em níveis mínimos, segundo as últimas sondagens.

A ex-ministra María Jesús Montero regista as piores avaliações de todos o concorrentes nas mesmas sondagens.

Sánchez subiu ao palco do primeiro comício de pré-campanha, perante cerca de duas mil pessoas numa província que foi um bastião socialista histórico.

