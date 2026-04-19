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Trump ameaça Irão que sem acordo vai “destruir todas as centrais elétricas e pontes”

19 abr, 2026 - 15:39 • João Carlos Malta

Donald Trump avisou, numa mensagem na rede social Truth Social, que os Estados Unidos “não serão outra vez bonzinhos” [No more Mr. nice guy] se as negociações de paz falharem. Trump afirmou que as pontes e centrais elétricas iranianas "cairão rapidamente, cairão facilmente".

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O presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou o Irão de que vai destruir de infraestruturas essenciais do país, como centrais elétricas e pontes, no caso de Teerão não fechar com Washington umacordo de paz.

“Os meus representantes vão a Islamabad, no Paquistão — estarão lá amanhã à noite, para as negociações”, escreveu Trump nas redes sociais.

"Estamos a propor um acordo muito justo e razoável, e espero que o aceitem porque, se não o fizerem, os Estados Unidos vão destruir todas as centrais elétricas e todas as pontes do Irão», acrescenta.

Donald Trump avisou que “não seremos mais bonzinhos” [No more Mr. nice guy] se as negociações falharem, Trump afirma que estas pontes e centrais elétricas "cairão rapidamente, cairão facilmente".

O presidente norte-americano acusa o Irão de “violação do acordo de cessar-fogo” depois de «terem decidido disparar ontem no Estreito de Ormuz".

“Isso não foi simpático, pois não?”, pergunta Trump, afirmando que os disparos foram “dirigidos contra um navio francês e um cargueiro do Reino Unido”.

O presidente dos EUA considera "estranha" a decisão do Irão de fechar o estreito, uma vez que, segundo ele, o bloqueio dos EUA "já o tinha fechado".

"Estão a ajudar-nos sem saber, e são eles que perdem com o encerramento da passagem. São 500 milhões de dólares por dia! Os Estados Unidos não perdem nada", avisa.

Já o Irão também acusa os EUA de violarem as condições do cessar-fogo ao imporem um bloqueio naval aos portos iranianos.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmail Baghaei, criticou o bloqueio dos portos iranianos pelos EUA, considerando-o uma violação do acordo de cessar-fogo e acrescentando que é ”ilegal e criminoso”.

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Numa publicação nas redes sociais, Baghaei cita um artigo da Carta das Nações Unidas e uma resolução da ONU que, segundo ele, proíbem o bloqueio dos portos e da costa de um país.

Baghaei acusa os EUA de cometerem um crime de guerra ao ”nfligirem deliberadamente uma punição coletiva à população iraniana”, descrevendo-o como um “crime contra a humanidade”.

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