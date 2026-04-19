Trump ameaça Irão que sem acordo vai “destruir todas as centrais elétricas e pontes”

O presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou o Irão de que vai destruir de infraestruturas essenciais do país, como centrais elétricas e pontes, no caso de Teerão não fechar com Washington umacordo de paz.

“Os meus representantes vão a Islamabad, no Paquistão — estarão lá amanhã à noite, para as negociações”, escreveu Trump nas redes sociais.

"Estamos a propor um acordo muito justo e razoável, e espero que o aceitem porque, se não o fizerem, os Estados Unidos vão destruir todas as centrais elétricas e todas as pontes do Irão», acrescenta.

Donald Trump avisou que “não seremos mais bonzinhos” [No more Mr. nice guy] se as negociações falharem, Trump afirma que estas pontes e centrais elétricas "cairão rapidamente, cairão facilmente".

O presidente norte-americano acusa o Irão de “violação do acordo de cessar-fogo” depois de «terem decidido disparar ontem no Estreito de Ormuz".

“Isso não foi simpático, pois não?”, pergunta Trump, afirmando que os disparos foram “dirigidos contra um navio francês e um cargueiro do Reino Unido”.