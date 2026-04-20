Dependência económica do Canadá dos EUA é uma “fraqueza”, alerta Carney

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou esta segunda-feira que a forte ligação económica do país aos Estados Unidos deixou de ser uma vantagem e passou a constituir uma vulnerabilidade que exige correção, conta o “Guardian”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Num discurso em vídeo com cerca de dez minutos, o chefe do executivo alertou para a mudança no contexto internacional e para o impacto da política comercial norte-americana, referindo que o aumento de tarifas pelos Estados Unidos atingiu níveis comparáveis aos da Grande Depressão.

“Muitas das nossas antigas forças, baseadas na proximidade com os Estados Unidos, tornaram-se fraquezas. Fraquezas que temos de corrigir”, disse Mark Carney.

Segundo o primeiro-ministro, as tarifas impostas pela administração de Donald Trump afetaram trabalhadores dos setores automóvel e siderúrgico, enquanto a incerteza tem levado empresas a adiar investimentos.

Carney indicou ainda que pretende comunicar regularmente aos cidadãos os progressos na diversificação económica, sublinhando a necessidade de reduzir a dependência de um único parceiro externo.

“Não podemos controlar as perturbações vindas dos nossos vizinhos. Podemos controlar o que acontece aqui”, afirmou Mark Carney.

Carney rejeitou a ideia de que o Canadá deva aguardar por uma normalização das relações com os Estados Unidos, defendendo uma abordagem ativa para garantir estabilidade económica e segurança.

“Esperança não é um plano e nostalgia não é uma estratégia”, disse Mark Carney.