- Noticiário das 19h
- 20 abr, 2026
-
Dependência económica do Canadá dos EUA é uma “fraqueza”, alerta Carney
20 abr, 2026 - 18:12 • Redação
Dependência económica do Canadá em relação aos Estados Unidos passou de força a fraqueza, defendeu esta segunda-feira o primeiro-ministro do Canadá. Governo prepara medidas para diversificar comércio e atrair investimento. Tarifas norte-americanas e incerteza global pressionam economia canadiana.
O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou esta segunda-feira que a forte ligação económica do país aos Estados Unidos deixou de ser uma vantagem e passou a constituir uma vulnerabilidade que exige correção, conta o “Guardian”.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
Num discurso em vídeo com cerca de dez minutos, o chefe do executivo alertou para a mudança no contexto internacional e para o impacto da política comercial norte-americana, referindo que o aumento de tarifas pelos Estados Unidos atingiu níveis comparáveis aos da Grande Depressão.
“Muitas das nossas antigas forças, baseadas na proximidade com os Estados Unidos, tornaram-se fraquezas. Fraquezas que temos de corrigir”, disse Mark Carney.
Segundo o primeiro-ministro, as tarifas impostas pela administração de Donald Trump afetaram trabalhadores dos setores automóvel e siderúrgico, enquanto a incerteza tem levado empresas a adiar investimentos.
Carney indicou ainda que pretende comunicar regularmente aos cidadãos os progressos na diversificação económica, sublinhando a necessidade de reduzir a dependência de um único parceiro externo.
“Não podemos controlar as perturbações vindas dos nossos vizinhos. Podemos controlar o que acontece aqui”, afirmou Mark Carney.
Carney rejeitou a ideia de que o Canadá deva aguardar por uma normalização das relações com os Estados Unidos, defendendo uma abordagem ativa para garantir estabilidade económica e segurança.
“Esperança não é um plano e nostalgia não é uma estratégia”, disse Mark Carney.
- Noticiário das 19h
- 20 abr, 2026
-