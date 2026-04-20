Israel confirma: soldado que destruiu estátua de Jesus é do exército israelita

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) confirmaram a autenticidade de uma fotografia que mostra um soldado israelita no sul do Líbano a destruir uma estátua de Jesus com uma marreta, garantindo que o caso será alvo de ação disciplinar. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A imagem, que tem circulado amplamente nas redes sociais, levou a uma reação imediata das autoridades militares. O porta-voz das IDF, Nadav Shoshani, indicou que seria aberta uma investigação logo após a divulgação da fotografia. Num comunicado divulgado na rede social X, ao início da madrugada desta segunda-feira, o exército declarou que, após uma análise inicial, “foi determinado que a fotografia retrata um soldado das FDI em missão no sul do Líbano”. “As IDF encaram o incidente com grande gravidade e salientam que a conduta do soldado é totalmente incompatível com os valores esperados das suas tropas”, acrescenta a nota oficial.

Segundo o mesmo comunicado, o caso está a ser investigado pelo Comando do Norte e está “a ser tratado através da cadeia de comando”, sendo que “serão tomadas medidas adequadas contra os envolvidos, de acordo com as conclusões”. As forças israelitas sublinharam ainda que irão colaborar na reparação dos danos causados: “As IDF estão a trabalhar para ajudar a comunidade a restaurar a estátua no seu local.” O exército reforçou também que as suas operações no sul do Líbano têm como objetivo “desmantelar a infraestrutura terrorista estabelecida pelo Hezbollah” e garantiu não ter “qualquer intenção de danificar infraestruturas civis, incluindo edifícios religiosos ou símbolos religiosos”. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Gideon Sa'ar, condenou o episódio, classificando-o como “uma ação vergonhosa”. “Estou confiante de que as medidas rigorosas necessárias serão tomadas contra quem cometeu este ato feio”, afirmou na rede social X. “Esta ação é completamente contrária aos nossos valores. Israel respeita as diferentes religiões e os seus símbolos sagrados. Pedimos desculpa por este incidente e a todos os cristãos cujos sentimentos foram feridos”, acrescentou.